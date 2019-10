Monari Test Match, le sfide della Categoria 2010

Non è stato solo calcio il grande spettacolo visto domenica 20 ottobre presso il campo sintetico Giuseppe Ferrari in occasione del 2 Monari Test Match organizzato dalla Us Monari e dedicato alla categoria Pulcini 2010 a 7 giocatori. Sul polivalente impianto modenese 8 squadre divise in due gironi da 4 si sono affrontate in 3 partite di grande intensità e qualità tecnica per dimostrare chi più è cresciuto in questi primi mesi di allenamento. Realtà che durante l'anno non hanno occasioni del genere per confrontarsi e che hanno dato così vita ad un pomeriggio spettacolare.

Nel girone Giallo si sono affrontate Sassuolo Calcio, Padova, Virtus Verona e Us Monari con i rossocrociati del Padova bravissimi a chiudere a punteggio pieno superando agilmente Monari e Virtus Verona e vincendo al cardipalma in rimonta una strepitosa partita con i neroverdi di Sassuolo.

Nel Girone Verde punteggio pieno per un'altra veneta, il Vicenza, che impone il proprio gioco in tutte e tre le partite dimostrando grande abilità tecnica ud un grande gioco corale. A giocarsi il secondo posto Ravenna e Monari Azzurra che dopo aver superato entrambi il Modena hanno pareggiato nella sfida decisiva giocandosela così shoot out dove a risultare decisivo è il portiere dei padroni di casa che superano il turno.

Un vanto per la Us Monari riuscita ancora una volta a creare una manifestazione di altissimo livello grazie ai suoi volontari e anche per il comitato di Modena che ha così dato visibilità allo splendido lavoro visto sul campo. Ma la soddisfazione è stata la cornice vista sul rettangolo verde della Us Monari dove tra partite, terzo tempo, momenti di aggregazione e specialità culinarie il territorio ed il calcio hanno vinto a mani basse. Per tutte e otto le squadre ora appuntamento per la seconda fase a domenica 22 marzo in una giornata che ci regalerà ancora grandi emozioni.

