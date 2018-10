Monari Test Match, in campo anche i bambini categoria 2008

Grande successo domenica 28/10, nonostante un tempo incerto e parzialmente nuvoloso, per il 1° Monari Test Match categoria 2008. In contemporanea sui due campi a 7 del polivalente campo Giuseppe Ferrari sono scesi in campo i nostri monarini 2008 nel girone Giallo che comprendeva Virtus Verona e As Cittadella e Sassuolo, Modena e Venezia per il girone Blu.

Il girone giallo ha visto da subito i Monarini di Ottani e Morgillo pareggiare con la Virtus Verona al termine di una partita davvero equilibrata e con occasioni da entrambe le parti. Poi è sceso in campo il Cittadella che l'ha fatta da padrona dominando ambedue le partite grazie ad una tecnica individuale e di squadra superiore. A passare il turno oltre al Cittadella i padroni di casa della monari grazie ad una migliore differenza reti.

Nel girone Blu è dominio del Sassuolo che supera il Venezia per 6 a 2 dopo una partita di grande equilibrio e aggressività da entrambe le parti ma grazie ad una maggiore concretezza sotto porta. Il Sassuolo vince e convince anche con i canarini che supera 9 a 1 mettendo in campo una prestazione collettiva di altissimo livello. Nella decisiva sfida per passare il turno tra Venezia e Modena finisce in parità 3 a 3 con gli arancioneroverdi più in palla ma i canarini sempre pronti a ribattere colpo su colpo. A passare ilt turno per differenza reti il Venezia.

