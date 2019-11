Categoria Esordienti 2008, Sassuolo e Modena avanti nell'ultimo Monari Test Match

Grande pomeriggio di sport Domenica 10 novembre alla Monari con in scena la Categoria Esordienti 2008 per l'ultimo Monari Test Match. A sfidarsi sul campo della società biancoblù sono LR Vicenza, Vis Pesaro 1898, Us Sassuolo per il girone Giallo e Bologna, Modena e Monari per il girone Verde.

Nel primo girone è il Sassuolo a farla da padrone con una doppia vittoria frutto della coralità del gioco della squadra con alcuni gol veramente di bellissima fattura. A piazzarsi al secondo posto è il Vicenza che vince la sfida con la Vis Pesaro segnando due reti proprio negli ultimi minuti con due contropiedi letali. Vis Pesaro che arriva quindi terza comportandosi comunque egregiamente e mettendo sul campo gioco e qualità tecnica.

Nel girone Verde a decidere il torneo è la prima partita del torneo, il derby tra Modena e Bologna con i canarini che vincono 1 a 0. Gialloblù che disputano un'ottima prima frazione di gioco passando in vantaggio. Nella ripresa è dominio rossoblù ma i canarini resistono e portano a casa l'intera posta in palio. Nelle successive sfide i padroni di casa subiscono la doppia sconfitta da Modena e Bologna però ben figurando e crollando solo nella ripresa.

