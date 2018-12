Cerchio aereo, piccole e grandi atlete della Bassa ai campionati mondiali

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 si sono svolti a Castelletto Ticino (NO) i campionati del mondo di discipline aeree “World Air Power Athletics Championship and Pole Winter Cup“. Una delegazione della squadra di Laboratorio Acrobatico Medolla ha partecipato a questa competizione , capitanate dall’atleta Paola Mozziacato, nonché insegnante e preparatrice atletica delle ragazze. Si sono presentate Mia Neri, Aurora Rosciano, Emma Saletti, Sophia Raucci, Asia Pivetti e Marianna Gatti .

Le ragazze hanno partecipato ai campionati “Italia Aerial Championship" e "World Aerial Championship" esibendosi davanti a una giuria internazionale e presentando i loro progetti di cerchio aereo acrobatico. Grandissima soddisfazione per tutte le ragazze, che vanno dai 10 ai 40 anni. Paola, atleta ma anche coordinatrice di questo gruppo, ha portato a casa il 2° posto sia nel campionato Italiano che in quello mondiale sia per la disciplina di spirale che di cerchio aereo, mentre Mia Neri, giovanissima, si è aggiudicata della sua categoria 2° posto sempre sia nel campionato Italiano che in quello mondiale della disciplina di cerchio aereo.

Bellissimo vedere l’impegno che queste ragazze ci hanno messo durante l’anno per prepararsi a questa competizione e i risultati e soddisfazioni sono arrivati per tutte le atlete accompagnate da genitori, parenti e amici che le hanno sostenute durante tutta la manifestazione. Cerchio Aereo è una disciplina di Laboratorio Acrobatico Medolla, che si può provare presso il centro Mondo Marino di Medolla, attività adatta a tutte le età che consiste in un cerchio di varie dimensioni appeso per mezzo di corde e moschettoni, dove al suo interno vengono eseguiti esercizi di forza fisica e elasticità muscolare.