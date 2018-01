Gi Group Monza-Azimut Modena 2-3 | Modena vince una partita infinita con tante seconde linee

Monza-Modena, si gioca in terra lombarda la terza giornata di ritorno della massima serie di volley. Modena nell'ultima ha vinto in casa 3-1 con Sora, mentre Monza ha perso il derby 3-1 in casa con Milano e cerca il riscatto. Goitre e Sobrero sono gli arbitri di giornata. Ecco i sestetti, Monza: 4 ) Dzavoronok, 7 ) Schoij, 6 ) Finger, 11 ) Botto, 1 ) Buti, 13 ) Beretta, 9 ) Rizzo. All. Falasca. Modena: Bruno, Argenta, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Bossi, Rossini. All. Stoytchev. Ex di turno: Beretta.

Primo set 18-25 - Mazzone al centro 1-0 Modena. Mazzone batte out 1-1. Finger in banda 2-2. Finger batte out 4-3 Modena. N'Gapeth preciso 5-4. Finger decisivo 6-6. Beretta murato da Bossi 8-6 break Modena. 6-10 Finger murato da Argenta. 8-12 N'Gapeth pesta la riga e fa fallo. 13-10 muro di Bruno. 14-11 gioco di prestigio di Bruno. 16-11 muro di Bruno. 17-12 missile di N'Gapeth. Mazzone al centro 18-13 Modena in controllo ! 19-13 Argenta puntuale in diagonale. 20-14 pipe incredibile di N'Gapeth. 21-15 punto di Urnaut. Dzavoronok in banda 17-22 Modena. Finger decisivo 18-24. 25-18 Botto out, si va al secondo set.

Secondo set 25-18 - Finger 1-0 Monza. Finger batte out 1-1. Punto di Bossi, fallo di Finger in difesa 2-2. Monza 4-2 Buti frega Bruno. N'Gapeth murato da Buti 5-3. 6-5 Monza Dzavoronok batte a rete. 7-6 bella pipe di Urnaut. 8-7 punto per Argenta, abbastanza propositivo. 9-8 ancora Argenta ! 11-8 Buti primo tempo vincente. 12-10 Monza batte a rete. 13-10 Argenta murato. 13-12 muro di Mazzone su Buti. Botto schiaccia a rete 14-14. Walsh batte a rete 15-15. Finger preciso 17-16 Monza. Buti primo tempo 19-16 per i padroni di casa. 21-17 pipe di Botto, Monza in controllo sul finale. 22-18 punto di Argenta, alti e bassi per il giovane di Modena Volley. 25-18 Dzaronok chiude il secondo set 1-1 si va al terzo.

Terzo set 19-25 - Esce Argenta per Pinali. Walsh in banda 1-0. Mazzone al centro 1-1. Urnaut mura Beretta 2-1 Modena. 4-1 Pinali mura Finger! 5-2 Pinali pallonetto vellutato. 6-3 Pinali pesta la riga in battuta ! Bossi al centro 8-4 Modena. Urnaut ottima pipe 10-5 controllo gialloblu. 7-10 Walsh punto vincente. Finger bellissima diagonale 9-11. Botto in banda 11-12, ritorno all'equilibrio nel set. 13-11 pallissima di N'Gapeth, gran punto del francese. Finger vincente 13-14 Modena. Mazzone mura Botto 17-14 Modena. 18-15 diagonale precisa di N'Gapeth. 19-16 muro di Pinali. Walsh vincente al centro 18-21. Bossi al centro 22-19. 24-19 Urnaut bolide a terra, set point ! 25-19 ace. di Urnaut.

Quarto set 25-22 - Dzavoronok punto 1-0. Urnaut bellissimo punto 1-1. Buti mura Urnaut 3-2 Monza. Pinali pesta la rete a servizio 5-3. N'Gapeth in banda invasione 8-4 Botto attacca out 8-6 Monza. Entra Van Garderen per Pinali. 10-6 N'Gapeth pipe a rete. 11-8 punto di N'Gapeth, Modena prova a tornare in scia. Van Garderen vincente in banda 12-9. Mazzone brutto errore al centro 14-10 per i lombardi. Finger batte out 15-12. Buti al centro 17-12, Monza scappa via ! Entra Jennings. Finger murato da N'Gapeth 18-16. Muro del neo entrato palleggiatore americano 18-17. Botto vincente 20-18. Dzavoronok 21-19 dopo salvataggio miracoloso di Bruno ! Mazzone ace vincente 21-21 sul finale di set. Urnaut vincente 23-22. 25-22 muro su N'Gapeth, si va al tie-break.

Tie break 13-15 - Botto sbaglia prima battuta 1-0 Modena. Dzavoronok 2-1 Monza. Van Garderen chiude un lungo scambio 3-2 Modena. 4-3 pipe imperiosa di N'Gapeth. Dzavoronok batte a rete 5-4 Modena. 6-5 Monza batte a rete ! N'Gapeth in banda 7-6 Modena. Bossi ace 8-6 cambio campo ! Entra Jennings e punto Urnaut 9-6. 8-9 attacco vincente di Monza, bel tie break. 11-8 ace micidiale dell'asso brasiliano gialloblu. Hirsch ace vincente 10-11. 11-11 doppio ace. 12-12 Van Garderen. N'Gapeth batte a rete 13-13. Urnaut 14-13 match point Modena. Bossi 15-13 finisce 3-2 in due ore e mezza di gioco, mercoledì si va a Piacenza per il derby d'Emilia.

LE PAGELLE - Bruno 8 ; N'Gapeth 8 ; Argenta 6 ; Urnaut 7 ; Mazzone 7 ; Bossi 7, Rossini 7,5. INGRESSI: Pinali 6, Van Garderen 6,5 ; Jenning 6,5. All: Stoytchev 7