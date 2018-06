Volleyball Nation League, a Modena tre giorni di sfide imperdibili

Non potevano certo mancare Modena e il PalaPanini come location per una manifestazione pallavolistica di spicco, seconda per importanza solo al mondiale: la Volleyball Nations League. Il torneo vedrà affromntarsi sedici nazionali top al mondo, maschili e femminili. Ci sono quattro tappe per cinque weekend di fila, fino alla final six, nella quale ci saranno due gruppi di tre squadre dalle quali emergeranno le partecipanti alla Finalissima.

Modena ospiterà una di queste tappe, dal 22 al 24 giugno. Il programma della manifestazione si aprirà il 22 giugno con il primo match delle 17.30 Francia-Usa seguito alle 20.30 da Italia-Russia. Nella seconda giornata alle 17.30 Usa-Russia e alle 20.30 Italia-Francia. La giornata conclusiva vedrà protagoniste alle 17.30 Francia-Russia e alle 20.30 Italia-Usa. L’acquisto dei tagliandi è possibile nei punti vendita e sul sito www.vivaticket.it e presso gli uffici Modena Volley al Palapanini. Fino all’8 giugno saranno in vendita esclusiva gli abbonamenti alla 3 giorni di gare, dal 9 giugno saranno disponibili anche i ticket per la singola giornata di gare.

Oggi in sede di presentazione ufficiale della manifestazione ai media modenesi, Catia Pedrini ha commentato: "C'è molto affetto della regione alla città di Modena; sono emozionata. FIPAV ha assegnato a Modena tappa importante per la manifestazione tra le top nel circuito. E' un anno fondamentale per il volley coinvolgimento significa tantissimo. Onore e onere, deve andare tutto bene, lo devo alle istituzioni del Pala Panini, sono orgogliosa del progetto impianto luci. Saranno effetti speciali anche per altri eventi. Uno spot importante per il volley, più visibilità per lo sport e più turismo in Regione, gia altissimo. Ringrazio tutti i miei collaboratori del duro lavoro che stanno svolgendo".

Eugenio Gollini, presidente FIPAV, ha aggiunto: "E' un evento stellare ! Ogni fine settimana quattro tappe per cinque fine settimana. Tappa a Modena più prestigiosa in base al ranking e storia della squadra ospitante, Modena culla della pallavolo. La storia fatta finora a Modena resterà immacolata per tantissimo tempo. E' un evento unico al mondo, Modena unico attore e la palla va ora al soggetto più forte. Le luci e il nuovo impianto rimarranno fisse al Pala Panini, saranno tre giorni da film. "