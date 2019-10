Ness1 Escluso, i ragazzi in campo per le prime partite ufficiali di "Calcio speciale"

E' stato un pomeriggio pieno di emozioni. Sono state in assoluto le prime partite ufficiali in una competizione sportiva per i ragazzi di Ness1 Escluso. I nostri ragazzi del calcio hanno debuttato nel Campionato Regionale Csi di Calcio a 5: "Calcio Speciale" Categoria Eccellenza.

Il gruppo che poi parteciperà anche al Campionato Nazionale di Calcio della Figc “Quarta Categoria” nella stagione 2019/2020, giocano anche nel Campionato Regionale di Calcio a 5 organizzato dal Centro Sportivo Italiano con due squadre: la "Galvani Special Modena" e la "Ness1 Escluso Modena".

E c'era molta attesa ed entusiasmo da parte degli stessi ragazzi per il debutto alla Polisportiva Morane con Sportinsieme Forlì e San Prospero Correggio. Ogni partita si gioca con due tempi da 25 minuti l'uno. Al termine, a prescindere dal risultato, si disputa una gara di rigori nella quale tutti i giocatori di ciascuna rosa calciano un rigore.

E a concludere il pomeriggio la società ospitante organizza il Terzo Tempo: un momento per fare merenda e trascorrere un po' di tempo insieme.

"Possiamo dire sia stata per noi una giornata in un certo senso "storica": le prime partite ufficiali dei nostri ragazzi - ha detto Fabio Galvani - Ci siamo preparati per tanti mesi e i ragazzi hanno non vedevano l'ora di giocare. E' un altro momento molto intenso e coinvolgente di integrazione, crescita, socialità e divertimento. Faccio veramente i complimenti a tutti i ragazzi, avanti cosi! E naturalmente grazie a tutti quelli che ci supportano dal Salumificio Villani a Bper Banca. Ma anche Rodenstock, il Panathlon Modena, il Rotary Club Rotary Club Castelvetro – Terra dei Rangoni e tutti gli altri”.

Le due squadre, la Galvani Special Modena" e la "Ness1 Escluso Modena, torneranno in campo per la seconda giornata del Campionato Regionale Csi "Calcio Speciale" Categoria Eccellenza sabato 9 novembre a Forlì e sabato 16 novembre a Reggio Emilia.