Ness1Escluso! Parte la terza stagione del progetto

Calcio, crossfit, bowling, pilates, ma anche le novità della boxe, arrampicata, nuoto e prossimamente anche pallavolo, bici e paddle.

E’ sempre più fitta e innovativa l’offerta delle attività sportive di Ness1 Escluso!

E’ ufficialmente iniziata la terza stagione del progetto voluto da Fabio Galvani che offre la possibilità di fare attività sportiva in modo gratuito ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico o disturbi dello sviluppo.

Una realtà che nella passata stagione contava di circa 80 ragazzi dai 2 anni in su, iscritti ai corsi e circa 30 tra educatori e allenatori. Una realtà e un dato destinato a crescere ancora.

“Ness1 Escluso è inclusione ed è un’opportunità per tutti – afferma Fabio Galvani (Ness1 Escluso):- Siamo nati tre anni fa, oggi siamo un soggetto giuridico e una realtà strutturata e connessa con il territorio e la comunità. E ci stiamo affacciando anche fuori da Modena. Facciamo sport per “ragazzi speciali”, in questo termine c’è tutto: dai ragazzi certamente riceviamo più di quel che diamo loro. Un grazie di cuore a tutti i partner e compagni di viaggio”.

I luoghi e le palestre dove si svolgeranno le numerose attività sono diverse, dalle strutture della Città dei Ragazzi alla Polisportiva Morane, dal Crossfit Modena al Sottosopra Bowling, dalla Ghirlandina Boxe alla Palestra Equilibrium.

Grande novità di questa edizione sarà la partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio della Figc “Quarta Categoria”.

“Ness1 Escluso è come una pillolina che aiuta a stare meglio – sostiene Andrea Dondi, Delegato Provinciale Coni- Sono molto contento di poter ospitare questa presentazione. Ness1 Escluso ha ormai le radici piantate nel territorio ed è bello vedere come a Modena ci sia un bel feeling tra Coni, associazioni, federazioni e Comune”.

Alla presentazione ufficiale, oltre ai padroni di casa Andrea Dondi (Delegato Provinciale Coni) ed Elisa Pedroni (Vice Presidente Fipav Modena), Fabio Galvani e Marcella Vaccari (Responsabile dei Progetti Educativi di Ness1 Escluso), c’erano anche Roberta Pinelli (Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Modena) e Grazia Baracchi (Assessora allo Sport del Comune di Modena). E ancora i tanti partner di Ness1 Escluso: da Villani Salumi a Bper Banca, da BlueRed e Rodenstock, dal Rotary Club Ghirlandina al Panathlon Modena e Anfass.