Modena Volley, ingaggiato il libero Nicola Iannelli

Mentre la campagna abbonamenti che sta andando a gonfie vele, oggi Modena Volley si è assicurata le prestazioni di un giovane libero: Nicola Iannelli. Originario di Bologna classe ’99 va a completare il reparto difensivo. L’anno scorso ha vinto la B1 con Fano.

La squadra è quasi completa, ruolo per ruolo, probabilmente qualche altro giovane andrà altrove o arriverà.

Ecco le prime parole di Iannelli in gialloblu : “Quando mi hanno chiamato da Modena ho faticato a credere a quello che stava succedendo e fatico ancora ora a crederci. Il Pala Panini è il sogno di qualsiasi giocatore di volley, figuriamoci per uno giovane come me che ha giocato in B1 lo scorso anno ed è alla prima esperienza “fuori casa“. Ringrazio la società di Fano che mi ha fatto crescere in questi anni, ringrazio Modena che ha deciso di credere in me, darò il 100% sia in allenamento che in gara, nel caso venissi chiamato in causa, è la mia grande, grandissima occasione e ho una voglia pazzesca di iniziare. Imparerò tantissimo dai campioni di Modena, in primis da un grande libero come Salvatore Rossini“