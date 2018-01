Novara-Carpi 1-0 | Novara è sempre amara per i biancorossi

Per il Carpi un’amara sconfitta, la terza in tre partite in B a Novara. La squadra di Calabro, benché rimpolpata in attacco dalla presenza di Melchiorri si conferma di buona tenuta difensiva ma con dei limiti in attacco. Decide Moscati alla fine del primo tempo, e poi nonostante le tre punte nell’ultimo quarto d’ora, il risultato non è più cambiato.

La prima di Melchiorri, schierato in tandem con Mbakogu. Al “Piola” di Novara il “nuovo” Carpi di Calabro si schiera però col modulo vecchio, con i tre in difesa (non ce la fa Poli, gioca Brosco in mezzo a Capela e Ligi) e cinque a centrocampo (Pasciuti metodista, Pachonik e Bittante sulle fasce, Verna e Saric in mezzo). Corini sceglie un 4-3-3, con tridente inedito Di Mariano e Macheda a supporto di Maniero.

Dopo 6’ minuti il Novara gonfia la rete con Macheda, ma La Penna vede e ravvisa una posizione irregolare dell’attaccante e non convalida. Si vede Melchiorri al 12’, ma il suo traversone dalla destra è fuori misura. Rischio grosso per il Carpi al 16’, con un destro a giro di Maniero che sbatte sul petto di Capela e finisce in angolo. Insiste la squadra di Corini, al 18’. Bravo Colombi a respingere di piede un insidioso diagonale di Macheda. Al 22’ si fa vivo Calderoni che tira di controbalzo e sfiora il “sette”. Break del Carpi, al 25’, con un velocissimo Mbakogu che penetra in area ma viene chiuso da Mantovani. Altro gol “annullato” ai piemontesi al 31’ e sempre a Macheda, che era stato lesto ad intervenire su una respinta di Colombi (ostacolato fallosamente da Maniero), su un tiro di Ronaldo deviato da Mbakogu. Al 38’ protesta il Carpi: Sciaudone, già ammonito, ferma con le cattive Capela che gli aveva rubato palla e gli impedisce la ripartenza. Sembra “sacrosanto” il giallo, ma La Penna sorvola. Novara in vantaggio nel finale del primo tempo: al 43’ spunto di Di Mariano sulla fascia destra, palla in area dove Maniero, pur se chiuso ma riesce a toccare per Moscati che controlla e col destro batte Colombi che non può opporsi alla conclusione dell’ex livornese che sigla così il quarto gol stagionale e ferma a 257’ l’imbattibilità di Colombi che durava dal vantaggio del Frosinone al “Cabassi” lo scorso 16 dicembre.

Nella ripresa Mbaye rileva Pasciuti e ci mette meno di 5’ per collezionare il cartellino giallo per un’entrata fuori tempo su Ronaldo. Un minuto prima si era proposto Pachonik sull’out destro, palla in mezzo, Mantovani anticipa tutti e spazza via. Calabro inserisce anche Belloni, a fare la doccia ci va Capela. L’assetto del Carpi è più sbilanciato nel tentativo di trovare quel dannatissimo gol, nota dolente della pur discreta stagione biancorossa. Spunto di Melchiorri al 14’, Mantovani rimedia in corner. Troppo poco. Il Carpi non riesce a fare neanche il solletico al Novara che gestisce in tranquillità il match. Si scalda ed entra pure Malcore, gli attaccanti in campo sono tre, ma tiri in porta non se ne vedono. Già, perché Melchiorri, al 42’, autore di una bella percussione centrale, non centra lo specchio da ottima posizione.

NOVARA – CARPI 1-0

GOL: 43’ Moscati.

Novara (4-3-3): Montipò s.v., Dickmann 6, Golubovic 6, Mantovani 6,5, Calderoni 6,5; Sciaudone 5,5, Ronaldo 6 (22’ st Orlando 6), Moscati 6,5; Di Mariano 6 (29’ st Maracchi s.v.), Macheda, Maniero.5,5 (37’ st Sansone s.v.) A disp.: Farelli, Bendettini, Beye, Schiavi, Dove. All.: Corini 6,5.

Carpi (3-5-2): Colombi 6; Capela 6 (16’ Belloni 6), Brosco 6, Ligi 6; Pachonik 5,5, Verna 5,5, Pasciuti 5 (1’ st Mbaye 5,5), Saric 5,5 (30’ st Malcore s.v.), Bittante 5,5; Melchiorri 6, Mbakogu 6. . A Disp.: Serraiocco, Brunelli, Vitturini, Concas, Poli, Calapai, Belloni, Nzola, Saber, Zanoli. All.: Calabro 5,5.

ARBITRO: La Penna di Roma 5.5 (Raspollini/Opromolla; De Angeli).

NOTE: ammoniti 6’ Sciaudone, 28’ Verna; nel s.t. 5’ Mbaye, 9’ Ronaldo, 24’ Brosco, 40’ st Macheda. Allontanato Corini al 43’ del st per proteste. Recupero 2’, 6’.