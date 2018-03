Esordienti gialloblu di nuovo protagonisti nella finale Sprint di Cervia

Un ritorno in prima linea e con presenze costanti sul podio mostrano nuova linfa al nuoto modenese rappresentato dagli esordienti A e B con anni di nascita 2005-2009. Variopinta anche la geografia che ha mostrato anche tante squadre. L’apertura ha mostrato le giacche rosse del Pentathlon Modena con la doppietta nei 50 dorso B1 con Alice Rossi-Elena Ragazzi. Con la prima a replicare nei 100 e la seconda a copiare l’argento nei 100 farfalla. Mescola le carte Leonardo Ronchetti con il 2° e 3° posto nello stile libero preceduto in entrambe le gare da Antonello Mottola, quale oltre ai due successi, centra per il Nuoto Club Sassuolo anche l’argento nei 100 farfalla A2.

Protagonisti tra gli es.B1, per i colori degli Amici del nuoto Vvff, Michele Menziani e Alessandro Di Domenico. Il primo centra la tripletta 50-100 dorso e 50 stile libero, mentre il secondo nella specialità rana dipinge di bronzo i podi dei 50-100. I Nuotatori Modenesi riaprono le pratiche con i podi d’argento nei 50-100 farfalla B1 di Noah Nicolò Di Domenico, il bronzo nei 100 di Sofia Ingrami e Sofia Casarotti nei 100 rana A1. Per i gialli di Maranello completa il medagliere Riccardo Bortolacelli sul podio dei 50-100 dorso B2. Nei 50 rana e 100 misti, Valentina Pezzoli è due volte 2^, ma l’Olimpia Vignola trova la vincente in Elisa Neri che completa la personale collezione aggiudicandosi l’oro dei 100 dorso, l’argento nei 50 e il bronzo nei 50 stile libero B2.

Vivace come sempre la piscina di Formigine che per i colori biancazzurri della President BO mette in mostra il duo femminile Ines Djebali oro nei 100 - 200 rana e bronzo nei 100 misti A1 ed Elettra Calanca vincitrice dei 200 stile libero. Alle fanciulle si contrappone un trio maschile; Carlo Alberto Baraldi oro nei 200 misti e argento nei 100 in cui ha preceduto Michele Leprai a podio anche nei 100 e 200 stile libero ed Alessandro Bellei 2° nei 100 farfalla e bronzo nei 200 rana e misti.