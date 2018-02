Nuoto salvamento, il primo titolo del 2018 parla modenese

Il campionato italiano lifesaving di categoria entra nel vivo del programma e propone, con la sessione incentrata sui 100 manichino pinne e torpedo, tutte le categorie al via. Un’occasione per i più giovani per vedere all’opera i migliori interpreti della specialità visto che da “open”, la categoria senior trova tra li iscritti anche atleti appartenenti alle nazionali tedesca e giapponese ed un club spagnolo.

Proprio in questa specialità ha dato spettacolo il detentore del record del mondo Jacopo Musso che si è riconfermato tricolore precedendo in 50.68 il tedesco fuori classifica Laufkotter, ritrovandosi poi sul podio tricolore con Daniele Petruzzi e Daniele Sanna.

Complessivamente buone le prestazione degli atleti cadetti con in 8^ posizione Lucrezia Fantuzzi che ha preceduto in 10^ la compagna dei Nuotatori Modenesi Priscilla Castorino. Dodicesima Martina Dallari di Asi Nuoto Modena, mentre al maschile Lorenzo Guerzoni è 11°.

Nei 200 ostacoli domina Silvia Meschiari. La modenese in 2’09.96 si aggiudica il titolo senior e precede la friulana Nigris con 16^ Francesca Lami (N.Modenesi), mentre tra le junior Chiara Lei si sistema in 9^ e Andrea Sfondrini in 12^ posizione. Meglio Luca Lei che con una buona seconda parte di gara risale fino alla 6^ posizione con Guerzoni ancora 11° e Kevin Farina 14°.

E’ nella 4x50 ostacoli cadette che le atlete di Maranello tornano a frequentare il podio. Concludendo alle spalle delle neoprimatiste di categoria della distanza De Gregorio Roma e Amici del Nuoto Riva, sono Priscilla Castorino, Chiara Lei, Andrea Sfondrini e Lucrezia Fantuzzi che confezionano il 2’02.52 che regala ai gialli il bronzo, mentre nella cat. senior in cui Meschiari va di nuovo al titolo con le compagne delle Fiamme Oro precedendo il quartetto nazionale giapponese, le “Nuotatrici” Modenesi (Caprara, Pascotto, Leonelli, Lami) sono decime.

Il trasporto manichino junior ha di nuovo Lorenzo Guerzoni (NM) tra i protagonisti in 7^ posizione seguito in 12 ^da Luca Lei, con Diego Berdini (Asi nuoto) 20° tra i cadetti con il duo azzurro Meschiari e Sanna che ripassano sul podio per i bronzi senior e annunciano per oggi l’ultima giornata di gare.