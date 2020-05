Allenamenti nei parchi, via libera per le società sportive modenesi

Le società sportive modenesi possono ripartire utilizzando per tutta l'estate come palestra anche i parchi e le aree verdi pubbliche per riprendere l’attività con i propri associati e tesserati.

La giunta comunale di Modena, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, ha approvato, infatti, una delibera che, approfittando del periodo estivo, punta a favorire la pratica sportiva organizzata all’aria aperta dove è più semplice garantire il necessario distanziamento fisico e la sicurezza delle persone.

Le società sportive, le polisportive e gli enti di promozione dovranno semplicemente comunicare il luogo e l’avvio delle proprie attività compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune (www.comune.modena.it/sport) e inviarlo all’Ufficio Sport del Comune all’indirizzo di posta elettronica certificata (sport@cert.comune.modena.it) o all’indirizzo mail (servizi.sportivi@comune. modena.it). L’attività può essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Ufficio Sport, trascorsi tre giorni lavorativi dall’invio.

“Le realtà sportive modenesi – spiega l’assessora Baracchi – hanno risentito pesantemente della chiusura degli impianti imposta dall’emergenza a salvaguardia della salute. Dando la possibilità di spostarsi nei parchi, rispondiamo alle richieste di poter finalmente ripartire con le attività. La comunicazione – prosegue – ci consente di organizzare l’occupazione delle aree, di ottimizzare la distribuzione su tutto il territorio cittadino e di prevedere i controlli. Allo stesso tempo, garantiamo la convivenza delle attività sportive con la fruizione del parco da parte dei singoli cittadini e delle famiglie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per lo svolgimento delle attività sportive, le società possono utilizzare le aree verdi gratuitamente e fino al 3 ottobre 2020.