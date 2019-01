OltrepoVoghera Modena 0 - 2 | Ferrario riporta i canarini alla vittoria

IL MATCH - Subito impegnato Cizza che al 4' deve togliere da sotto la traversa una gran botta di Sansovini calciata da fuori area. Al 13' ancora protagonista Sansovini che si trova solo in area a portiere battuto; quest'ultimo non può far altro che spingerlo per fermarlo, ma per l'arbitro non è rigore. Qualche minuto più tardi il Modena chiede ancora un rigore per un presunto fallo in area su Ferrario, ma il direttore di gara dice che il giocatore dell'OltrepoVoghera ha preso il pallone. Tante palle lunghe e poca costruzione di gioco nel primo tempo, con i canarini che mantengono spesso il possesso palla senza riuscire mai ad entrare in area o a creare azioni palla a terra. Al 31' doppia occasione per Ferrario che prima è troppo generoso e prova il tocco indietro per Rabiu che non trova il pallone, poi impatta un cross da buona posizione ma il pallone esce non di poco. Nel recupero calcia ancora da fuori Sansovini, ma il tiro è centrale e Cizza può parare senza problemi. Al rientro dagli spogliatoi il Modena passa in vantaggio al 53' con Ferrario che in tap-in insacca una respinta di Cizza su tiro da fuori di Sansovini. Doppietta per Ferrario al 69' quando lanciato verso rete viene servito da un filtrante di Berni che taglia la difesa avversaria, poi l'attaccante mette a sedere il portiere dell'OltrepoVoghera e calcia piano in rete indisturbato. Ancora un bel pallone messo in mezzo da Berni dalla trequarti al 72', ma Cizza ci arriva prima di tutti. Vicino alla tripletta Ferrario quando al 77' sfiora il palo toccando un cross di Cortinovis. Può solo contenere i danni l'OltrepoVoghera nella ripresa quando sembra che non abbia nessuna possibilità di creare pericolo per i canarini.

OLTREPOVOGHERA (4-3-2-1): Cizza; Colombini, Coppola, Allodi, Samina; Maione (85′ Casiraghi), Monopoli, Bertelli (73′ Domenichetti); Galtarossa (58′ Greco), Colonna (92' Lerta); Puskaric (76′ Bondi). A disp.: Sadiku, Bassi, Soresina, Lupo. All.: Guaraldo

MODENA (4-3-3): Piras 6; Cortinovis 6 (88′ Magliozzi s.v.), Gozzi 6.5, Dierna 6.5, Berni 7 (73′ Pettarin s.v.); Bellini 6.5 (64′ Zanoni s.v.), Boscolo Papo 6.5, Rabiu 6.5 (80′ Messori s.v.); Sansovini 6.5 (67′ Baldazzi s.v.), Ferrario 7, Montella 6. A disp.: Dieye, Duca, Parisi, Ferretti. All.: Bollini

ARBITRO: sig. Piazzini di Prato

RETI: 53', 69' Ferrario

NOTE: ammoniti Bellini, Bertelli, Berni, Dierna, Zanoni

