OneLastShot, anche sui campetti di Modena l'ultimo saluto a Kobe Bryant

Domenica 2 febbraio dalle 15 in poi tutti gli appassionati italiani di pallacanestro daranno l'ultimo saluto a Kobe Bryant in tutti i campetti d'Italia: Milano, Reggio Emilia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Modena e dovunque ci siano fan del Black Mamba.

"Lo commemoreremo con una serie di campettate in contemporanea per onorarlo nello stesso modo in cui lui è entrato nelle nostre vite. Giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso. Utilizzeremo l'hashtag #OneLastShot per raccogliere foto e video da tutti i ritrovi spontanei che ne usciranno domenica prossima, per poi montare un video dell'iniziativa: questo sarà l'omaggio dei tifosi italiani a Kobe Bryant (e a sua figlia GiGi)".

La lista delle città in cui saremo presenti con taggati i vari referenti si possono trovare sull'evento Facebook.