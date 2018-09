Juventus Sassuolo, probabili formazioni | Dubbi in attacco per De Zerbi

Big match oggi per il Sassuolo che alle 15 affronterà la Juventus di Cristiano Ronaldo cercando di confermarsi una delle squadre più in forma del campionato e, perché no, di vincere la partita per andare al primo posto solitario in classifica proprio davanti ai bianconeri e al Napoli che ha vinto ieri contro la Fiorentina.

QUI JUVENTUS - Assenti Barzagli e Spinazzola, non ci sono altri problemi per mister Allegri che punterà sul 4-3-3 con Cristiano Ronaldo ancora a caccia di un gol, titolare in attacco insieme a Bernardeschi e Mandzukic. Ballottaggio tra De Sciglio e Cancelo col primo in vantaggio sul secondo.

QUI SASSUOLO - Nessun problema di formazione per De Zerbi che può contare sulla solita difesa e centrompo a tre con Sensi, Locatelli e Duncan. Unico dubbio in attacco con le varie soluzioni possibili fornite da Boateng e Babacar. Probabile Di Francesco in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco