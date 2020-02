VK Ostrava-Leo Shoes Modena 1-3 | Gialloblu ai quarti di COPPA CEV

Non esiste riposo in un finora straordinario 2020 per Modena Volley. Si torna in campo per la Coppa CEV in Repubblica Ceca contro l’Ostrava alla Sport Halla Sareza. Si tratta della gara di ritorno degli ottavi, dopo la gara del Pala Panini portata a casa senza problemi dai gialloblu. Inizio previsto per le 18:00.

I padroni di casa sono una squadra senza troppe ambizioni, posizionata in centro/alta classifica nel loro massimo campionato. Modena Volley è quasi ai quarti: Andrea Giani giostrerà ampio turn-over come da copione, in attesa della gara di Trento, e le Final Four di Coppa Italia.

Gli arbitri della gara sono i signori Akdemir e Heckford.

LE FORMAZIONI

Ostrava: Podlensy, Dvorak, Ihnat, Janku, Sedlacek, Marcyniak, Sobczak All. Jan Vaclavik.

Modena: 11) Christenson, 8) Pinali, 90) Kaliberda, 2) Estrada, 18) Mazzone, 15) Bossi, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 19-25 Modena : Estrada sigla il primo punto dell’incontro 1-0. Kaliberda ace vincente 2-0. Bossi timbra il cartellino alla prima occasione 4-1 Modena. Sedlacek errore a servizio 5-1. Pinali vincente in schiacciata 6-2 Modena. Janku ace vincente per l’Ostrava 6-4 Modena conduce. Ace di Estrada 7-4. Kaliberda pallonetto vincente 10-6 per gli emiliani. Janku ace vincente 10-8. Ostrava prende coraggio e torna sotto di uno 11-10 Modena. Bossi puntuale al centro 12-10. Errorino in attacco per la formazione di casa, sospiro gialloblu 13-11. Pinali ha la meglio sul muro di casa 14-12 Modena. Ostrava acciuffa il pari 14-14. Christenson a segno 16-14 Modena. Punto Modena al centro 18-15. Bossi concreto in attacco 19-15, per scappar via. Ace Kaliberda 21-16. 22-16 Estrada sicuro di sé, e il primo set vicino a una sua conclusione. Mazzone fallo di doppia 23-18 Modena. Il primo set si chiude con un errore in battuta per Ostrava 25-19 Modena.

Secondo set 20-25 Modena : Modena parte concentrata anche nel secondo parziale 2-0. Mazzone vincente al centro 3-0. Christenson ha la meglio su Ihnat 4-2 Modena. Ostrava prende coraggio e agguanta il 4-4. Sedlacek punto vincente 5-5. Christenson ace vincente 7-5 Modena. Padroni di casa distratti in attacco 8-5, Modena voglioso di chiudere la qualificazione. L’Ostrava rimane nel set e segna un punto di forza 9-6. Janku errore a servizio 11-8 Modena. Estrada errore grossolano 11-9. Pinali ha la meglio sul muro di casa 13-9 per i gialloblu. Sedlacek muro vincente 13-11 tra gli applausi del palazzetto di casa. Errore a servizio di Ihnat 15-12 Modena. Kaliberda bel punto 17-12. Ostrava si rimbocca le maniche e si avvicina a Modena 17-15. 18-15 subito un errore a servizio. Bossi ace vincente 19-15 Modena. A segno Estrada 20-16 per gli emiliani. Modena mantiene le distanze 22-17. Estrada errore in attacco 23-19. Sedlacek 24-20 e primo set point annullato. Modena vince il secondo set 25-20 e passaggio del turno prima del terzo set.

Terzo set 25-23 Ostrava : la squadra di casa si aggiudica il primo punto del set. Pinali pareggia i conti 1-1. Muro di Pinali 2-1 Modena. Pinali murato 2-2. Pinali errore a servizio 3-3. Kaliberda pipe convincente 4-3 per i canarini. Rossini non ci arriva 5-4 Ostrava avanti nel parziale. Invasione di Elia Bossi 6-5. Pinali murato 7-5 Ostrava tra gli applausi del pubblico locale. Kaliberda riaccorcia 7-6 Ostrava. Pinali errore in banda 9-6 Ostrava. Un altro punto ai danni di Giulio Pinali 10-6. Modena si riavvicina 11-8 a sfavore. Estrada torna a punteggio 11-9. Ostrava impreciso in attacco 13-11 e i gialloblu che si riavvicinano. 13-12 Mazzone muro molto importante per la fase medio/finale del set. Estrada murato dalla difesa di casa 14-13 Ostrava. Pinali distratto nel terzo set 15-13 Ostrava. Salsi muro vincente 15-15. Estrada ace vincente 16-15 e Modena torna avanti. Janku diagonale vincente. Bossi al centro 19-17 e Modena conduce. Ostrava acciuffa il pari 19-19. Ostrava batte a rete 20-19. Pinali vincente sul finale 21-20 Modena. Ostrava di nuovo in vantaggio 22-21. Pinali la pareggia subito 22-22. 24-22 indecisione in attacco gialloblu. Estrada erroraccio a servizio 25-23 Ostrava nel terzo set.

Quarto set 9-25 Modena : Bossi chiude un lungo scambio 1-0 Modena nel terzo set. Kaliberda errore a servizio 1-1. Estrada sigla il 2-1 emiliano. Estrada muro 3-1. Pinali 4-2 Modena. Pinali murato 5-3, Ostrava resta in scia. Estrada pipe vincente 7-3 Modena. Errore di formazione ai danni dell’Ostrava 8-3 per i gialloblu. Errore in attacco dell’Ostrava 9-4 Modena. Estrada falloso 10-5. Salsi punto vincente 11-5 Modena. Muro di Bossi 12-5 Modena. Ace di Salsi. Bossi un altro muro vincente 15-5 parziale terrificante pro Modena. Ace di Salsi 18-5 Modena. Entra Iannelli. 19-6 Modena ancora a segno, set e partita verso la sua conclusione. Pinali punto 21-7 Modena. Ace di Bossi 22-7. Distrazione in difesa 23-8 Modena. Pinali out 24-9 Modena. Pinali chiude la partita e la qualificazione si va ai quarti di Coppa CEV, manca solo l’avversario.

LE PAGELLE - Modena 6

Christenson 6,5, Pinali 6,5 , Kaliberda 6, Estrada 6, Mazzone 6, Bossi 6,5, Rossini 6

INGRESSI: Salsi 6,5, Iannelli 6

Andrea Giani 6