Pace fatta con Stoytchev e società, i fratelli Ngapeth rientrano nei ranghi

"Insieme per vincere". E' questo lo slogan con cui Modena Volley risponde in una nota stampa alla domanda che tutti i tifosi gialloblu si sono posti durante queste feste e soprattutto a seguito della disastrosa prestazione di ieri in campionato contro Padova. Earvin Ngapeth resterà a Modena o è già partito per altri lidi? Ebbene, la società di Catia Pedrini scioglie i dubbi e conferma la prosecuzione del rapporto contrattuale con il fuoriclasse francese.

" Al termine di un doppio incontro tenutosi in mattinata, la società Modena Volley è lieta di comunicare che i giocatori Earvin e Swan Ngapeth da oggi si riuniranno alla rosa della squadra gialloblu - spiega la società, che aggiunge - La decisione è frutto di un incontro tra vertice della Società, giocatori e allenatore prima, quindi di un confronto chiarificatore tra il tecnico Radostin Stoytchev e lo stesso Earvin Ngapeth nel quale sono stati affrontati e sciolti i nodi emersi nei giorni scorsi".

Dunque, tutte le parti hanno "convenuto la propria volontà di rispettare gli impegni assunti ad inizio della stagione con la società". Una buona notizia sotto il profilo sportivo, visto il ruolo cruciale dello schiacciatore transalpino, ma è chiaro che gli strappi degli ultimi giorni - soprattutto a livello umano - non saranno per nulla facili da ricucire. Servirà quindi tempo per ritrovare armonia nello spogliatoio e nel rapporto tra la squadra e il coach serbo. Una ripartenza che ci auguriamo non cancelli quanto di buono visto sul parquet in questo girone d'andata.

Certamente resta un problema non di poco conto, che a Modena si trascina ormai da anni, ovvero la gestione di un giovane pallavolista la cui condotta extrasportiva lascia un poco a desiderare. Per usare un eufemismo. Modena Volley ritiene però di "aver dimostrato ancora una volta – nei giusti tempi – la propria abnegazione per proseguire sulla strada tracciata mesi fa e per garantire ai tanti appassionati il meglio della pallavolo in maglia gialloblu, nel solco di una programmazione triennale".