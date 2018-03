Kioene Padova - Azimut Modena 1-3 | La regular season si chiude con un successo

L’Azimut parte con capitan Bruno in regia, Argenta opposto, le bande sono Ngapeth e Urnaut, al centro Holt e Bossi, il libero è Salvatore Rossini. La Kioene Padova di Baldovin risponde con l’’ex Travica e Premovicic in diagonale, Randazzo e Cirovic sono i due schiacciatori, Polo è al centro con Volpato, libero Balaso. Parte forte Modena che si porta sul 10-7 grazie ad un ottimo side-out e un contrattacco molto efficace. Scappa via l’Azimut che va su 21-17 e coach Stoytchev chiama il primo time out per i gialloblù. Modena chiude 25-21 un set a senso unico per Bruno a compagni.

Parte forte l’Azimut anche nel secondo parziale, si arriva al 7-7 con Padova che non molla nulla e resta aggrappata al match. Mettono la freccia i bianconeri che vanno sul 12-14, la Kioene Arena si fa sentire, lo stesso fanno i tifosi gialloblù, presenti in gran numero anche oggi. Si arriva al 20-19 con Modena che spinge per chiudere a suo favore anche questo set. Non ce la fa l’Azimut, Padova accelera nel finale e chiude 24-26 il parziale.

Nel terzo set Modena non sbaglia nulla e l’avvio e perfetto, 5-1. Non si fermano i gialli che vanno sul 12-8. Bruno gestisce bene i suoi avanti, i compagni rispondo positivamente, 21-19. Il finale di set è vibrante, Randazzo piazza 3 ace consecutivi e si arriva al 24-24. Modena chiude 26-24 il parziale, 2-1.

Nel quarto set Modena e Padova giocano sempre punto a punto, si arriva al 23-22, con Alberto Marra che si disimpegna bene al centro al posto di Max Holt. I gialli chiudono 25-23 il parziale e la gara 3-1, domenica prossima al PalaPanini si giocherà gara 1 dei quarti con la Revivre Milano.

Coach Stoytchev (Head Coach Azimut Modena Volley): “E’ stata una partita abbastanza complicata soprattutto a livello di concentrazione. Attendavamo troppo i loro errori e a fine set non arrivavamo con il giusto atteggiamento. L’importante però era il risultato e dovremo farne tesoro per le prossime gare. Ora pensiamo a recuperare gli infortunati”

Salvatore Rossini (Azimut Modena Volley): “E’ stata una bella partita, Padova ci aveva battuto all’andata, era importante vincere. Ora occorre arrivare al meglio per i playoff. Mi sarebbe piaciuto andare a votare, non faccio polemica, ma ci si poteva pensare”

Alberto Marra (Azimut Modena Volley): “Ho avuto spazio anche io, speravo di fare meglio, ma entrare in campo è stata una grande soddisfazione”

TABELLINO:

Kioene Padova: Travica 1, Cirovic 9, Polo 12, Premovic 17, Randazzo 23, Volpato 9, Bassanello (L), Scanferla (L), Nelli 0, Balaso (L), Peslac 0. N.E. Koprivica, Gozzo, Sperandio. All. Baldovin.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 16, Bossi 11, Argenta 12, Urnaut 19, Holt 3, Tosi (L), Pinali 2, Rossini (L), Marra 0, Ngapeth S. 0. N.E. Van Garderen, Penchev. All. Stoytchev.

ARBITRI: Saltalippi, Florian.

NOTE - durata set: 24', 25', 28', 27'; tot: 104'.

MVP: Tine Urnaut (Azimut Modena)