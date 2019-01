Azimut Leo Shoes Modena-Kioene Padova 2-3 | I gialli si impongono dopo una maratona incredibile

Periodo ricco di impegni per i gialli, in attesa delle Final Four di febbraio a Bologna. Modena sta vivendo un buon periodo di forma nonostante qualche piccolo infortunio. La sesta giornata vede in programma Padova-Modena, con il palazzetto veneto sold out. Padova nelle ultime due giornate ha battuto Sora e Monza: in classifica si trova al settimo posto. Modena nei primissimi posti, vuole arrivare più avanti possibile in vista play off.

L’arbitro della gara è Sibari. Ecco i se stetti. Padova : 13) Travica, 11) Torres, 8) Cirovic, 4) Louati, 1) Polo, 10) Volpato, 19) Danani. All. Baldovin. Modena : Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco

Primo set 35-33 Padova : Cirovic schiaccia out 1-0 Modena. Torres 1-1. Keemink pallonetto vincente 3-1 Modena. Volpato batte a rete 4-2 break gialloblu. 5-3 Holt puntuale al centro. 6-4 Padova batte a rete. 7-5 Keemink ace vincente. 8-5 Anzani vincente al centro. 9-6 Bednorz pallonetto preciso. 9-7 ottima giocata di Volpato. 10-8 Travica colpo di prestigio. 11-10 Zaytsev muratissimo in banda. 12-11 Holt batte a rete. Anzani d’astuzia conclude un bel punto. 14-12 Torres sicuro di sè, Padova in partita. 15-14 Urnaut vincente. 16-16 Torres in serata, set equilibrato. Louati vincente, 18-17 Padova avanti clamorosamente. Louati gran giocata 19-18 Padova. 20-19 Padova, Holt batte a rete. 21-19 Padova invasione canarina in attacco break veneto. 22-19 ace Padova. Errore di Torres in schiacciata 22-21, bellissimo set. 24-22 Cirovic chiude una gran palla, set point Padova. Entra Pierotti. 24-24 lo Zar porta i gialli ai vantaggi. Lo Zar vincente 26-25 Modena. Holt al centro out, ma il video check dice Modena 27-26. 28-28 errore a servizio di Padova. 30-29 Polo vincente al centro. 31-31 Bednorz vincente, set infinito. Louati 33-32 Padova. Urnaut in banda out 34-33. 35-33 Zaytsev murato da Polo 1-0 Padova.

Secondo set 25-23 Modena : Bednorz batte out 1-0 Padova. Zaytsev murato 2-0 per i padroni di casa. Louati pipe vincente 3-1 break padovano. Torres sicuro di sé 4-1, Modena in difficoltà. Torres ancora vincente, 5-2 Padova vuole prendere il largo. 7-3 Padova vincente. Modena non ci sta e la pareggia, Torres fa 8-7. Torres fa 9-9, Modena dopo un inizio a favore Padova si gioca punto a punto. 11-10 Zaytsev murato in banda. 12-11 Urnaut murato Modena molto distratta. 14-12 ace Padova, break dei padroni di casa. 14-14 Anzani muro vincente. Louati 16-14 vincente in banda. Bednorz in banda 17-16 punto d’orgoglio. 18-17 Cirovic vincente. Holt al centro, chiude un bellissimo scambio 19-18 Modena. Muro Padova su Holt 20-19 per i veneti. 21-20 Anzani al centro, sorpasso gialloblu. Keemink muro vincente. Torres 22-22 invasione ai danni di Modena. 23-22 lo Zar di prepotenza, bellissimo finale di set. 25-23 Zaytsev firma il punto del set 1-1.

Terzo set 25-16 Modena : Primo punto dei padroni di casa, bravi in battuta, 1-0 Padova. Errore in battuta 1-1. Urnaut vincente in banda 2-2. Urnaut ancora vincente 3-3. Errore di Padova in schiacciata 5-3 Modena che vuole scappar via. 7-3 gran diagonale dello Zar che torna a ruggire ! Louati pipe vincente 8-4 Padova non molla. 9-5 Anzani al centro vincente. 11-7 Zatsev batte out. 12-8 Holt al centro vincente. 13-8 Torres pallonetto impreciso, Modena avanza nel set. 14-9 pallonetto vincente per i padroni di casa. 16-11 Modena vuole chiudere presto il set. 17-11 muro gialloblu Keemink vincente. Ancora muro, Padova sempre concentrato. 19-11 Zaytsev in netta ripresa dopo un’inizio di partita complicato. 20-13 Holt batte out. 22-15 Bednorz vincente. Entra Pierotti. 25-16 Urnaut chiude il terzo set 25-16 Modena.

Quarto set 25-23 Padova : Louati errore in banda 1-0 Modena. Modena 2-0, fortunato Urnaut. Doppio ace Padova 3-2. Louati in pipe vincente 5-3, break veneto. Urnaut in banda 6-6. Bednorz vincente in una serata sotto tono 7-6 Modena. Cirovic batte a rete 8.-7 Modena. Zaytsev murato 10-8 Padova, break. 11-9 Zaytsev batte out, Padova conduce. 11-11 Holt muro vincente. 13-11 Holt al centro erroraccio ! Padova chiede l’invasione, si ripete il punto 14-12. Pasticcio padovano in palleggio, Modena fortunato. 15-14 Padova errore a servizio. Anzani vincente al centro 16-15. 16-16 Bednorz in ripresa pareggia i conti. Anzani vicinissimo al punto dal servizio 17-17. Bednorz vincente in banda 19-18. Louatti erroraccio in schiacciata 20-18 Modena. Padova mura Modena 20-20. Urnaut 22-21 Modena. Zaytsev murato malamente 23-22 Padova. Torres ace vincente 24-22 Padova. 25-23 Volpato termina il set 2-2 tie break.

Tie break 22-20 Modena : Ace Padova 1-0. Bednorz fa 1-1. Holt al centro 2-2. Bednorz errore in banda 4-2. 5-3 Bednorz vincente in banda. 6-4 Modena batte out, Padova bene nel tie break. Zaytsev vincente 7-6 Padova. Louati 8-6 cambio campo. Anzani al centro 9-7. Entra Mazzone. 11-8 Padova più cinico, Modena calo generale. 12-10 Torres murato dalla difesa modenese. Torres si rifà subito 13-10 Padova che controlla. Volpato al centro errore 13-12 Modena non molla. Zaytsev pareggia i conti 13-13. Urnaut in banda 15-15 partita infinita. Modena non convince 17-16. 18-17 Torres grande schiacciata. Mazzone al centro 20-19 Modena. 22-20 Louati schiaccia out, vince Modena 3-2 dopo quasi tre ore di gioco, bellissima partita, Padova grande prestazione.

LE PAGELLE - Modena 5,5

Keemink 5,5, Zaytsev 5,5, Urnaut 6, Bednorz 5,5, Anzani 6, Holt 5,5, Rossini. 5,5

INGRESSI: Pierotti 5, Mazzone s.v

Velasco 5,5