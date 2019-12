Kioene Padova-Leo Shoes Modena 3-1 | Dominio veneto alla Kioene Arena

Prima giornata di ritorno, si gioca alle ore 18:00 nella giornata di Santo Stefano. Ultima gara dell’anno, prima della sosta. A inizio di campionato, il 20 ottobre tra i canarini di Andrea Giani al debutto e la compagine veneta era finita 3-0. Modena viene da una vittoria in Coppa CEV, con qualificazione ottenuta, e da un convincente 3-1 contro Vibo. Padova invece due giornate fa ha perso 0-3 in casa contro Civitanova, il 22 dicembre invece ha perso al tie-break in casa di Monza.

Gli arbitri della gara sono la signora/e Ilaria Vagni e Stefano Cesare.

LE FORMAZIONI:

Padova: 13 ) Travica, 19 ) Hernandez, 18 ) Randazzo, 14 ) Ishikawa, 1) Polo, 10 ) Volpato, 9 ) Danani. All. Valerio Baldovin

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Andrea Giani

Primo set 25-23 Padova : Travica ace vincente 1-0 Padova. Modena distratto in attacco 2-0. Bednorz pipe 2-1. Polo attacco vincente 4-1 Padova. Randazzo murato dalla difesa modenese 5-2. Bednorz parte molto bene 5-3, i gialloblu si avvicinano. Volpato decisivo 8-3, Modena in difficoltà. 8-5 Zaytsev ace vincente. 8-6 ancora lo Zar a segno. Ishikawa a punteggio di astuzia 9-7. Hernandez sprecone 9-9, Modena recupera in fretta. 10-10 Travica gioco di prestigio, spiazza il muro emiliano. Mazzone a punteggio solo soletto 11-11. Modena avanti con una pipe vincente 12-11. 13-11 Christenson ace vincente. Ishikawa errore in banda 14-11. Un paio di errori modenesi 14-13, Padova si avvicina. Ishikawa ace vincente 14-14. Randazzo abile in attacco, 15-14 Padova di nuovo avanti. Hernandez a segno in banda 16-15 Padova. Mazzone batte out 17-16 Padova. Zaytsev errore in schiacciata 18-17 Padova. Ishikawa porta i suoi avanti di due 19-17 Padova. 19-19 Hernandez murato dalla difesa avversaria. 21-19 ace Padova, con l’ausilio del nastro. Hernandez a segno in banda 22-20. Muro gialloblu su Polo 23-22 Modena, set equilibrato. Ishikawa ace vincente 24-23 Padova, set point. 25-23 errore in attacco gialloblu, si va al secondo set.

Secondo set 22-25 Modena : Zaytsev inaugura il secondo set 1-0 Modena. Bednorz manda i canarini sul 2-0 buon inizio di set. Zaytse riporta avanti Modena dopo il 2-2 targato Kioene, 3-2. Randazzo in banda pareggia i conti 4-4. Christenson replica a Travica con un bel gioco di prestigio 5-4 Modena. Non basta Hernandez a muro Modena fa 6-4 per scappar via. Randazzo spreca una buona occasione 7-4 Modena, comunque volenterosa. Anderson pallonetto perfetto 8-5 Modena. 9-5 Holt ace vincente. Ishikawa pipe strepitosa 9-6 Modena. Mazzone al centro 10-6 buon margine di vantaggio. 10-8 Polo mura Zaytsev. Hernandez con due punti di fila mette le due squadre a dieci punti. Bednorz porta Modena sul 12-10. Mazzone al centro 13-11 Modena. Bednorz continua a macinare punti 14-13 Modena. Polo ace vincente 14-14. Si gioca punto-punto, muro veneto del 15-15. Anderson decisivo in banda 17-16 Modena. Zaytsev vincente 17-17 all’insegna dell’equilibrio. 20-17 ace spiazzante di Anderson. 21-17 Modena con lo Zar a segno. 22-18 Travica batte a rete. 23-19 Ishikawa batte a rete. Bednorz pallonetto vincente 24-21 set point gialloblu. Holt al centro fa 1-1 25-22 Modena.

Terzo set 25-19 Modena : Zaytsev inaugura il terzo set 1-0 Modena. Muro dello Zar in crescita 2-0. Holt puntuale e preciso al centro 3-1. Holt tre attacchi al centro vincenti 5-1 Modena, che vuole portarsi avanti anche nei set. Muro di Volpato su Anderson 5-3 Modena. 6-4 Modena sfrutta un pasticcio avversario. Hernandez ace vincente 7-6 Padova. Bednorz pipe out 8-6 Padova. Hernandez doppio ace vincente 10-6 Padova in grande stile. 11-7 Holt batte a rete. 12-8 Ishikawa vincente, Modena perde terreno. 13-9 Anderson batte out. Entrano Kaliberda e Pinali. Bednorz accorcia 13-10 Padova. 14-11 Pinali vincente tramite il check. Errore a servizio di Padova 15-12. Hernandez solo soletto porta i suoi compagni sul 17-12. Hernandez ancora indisturbato 18-14 Padova. Kaliberda punto di esperienza in banda 19-15, Modena non demorde. 21-15 Padova scatenato, canarini in tilt. 23-16 Ishikawa a punteggio, Padova in stato di grazia. Hernandez fa il 24-18 set point Padova. 25-19 Zaytsev errore a servizio 2-1 Padova.

Quarto set 25-23 Padova : errore a servizio di Modena 1-0 Padova. Hernandez fa il 2-0 Padova. Mazzone vincente al centro 2-1. Bednorz pallonetto vincente 3-2. Barnes errore in banda 3-3. 5-4 Bednorz errore in schiacciata Padova conduce. Anderson sicuro di sé 6-5 Modena. Hernandez devastante in attacco 7-7, inizio di set punto-punto. Entra Bossi. Punto gialloblu, con un po’ di fortuna 9-8 Modena. Zaytsev vincente in banda 10-9. 11-10 Ishikawa ace vincente, spiazza la difesa gialloblu. 12-11 Hernandez ancora vincente in attacco. Muro Modena impreciso di poco 13-12 Padova. 14-14 errori a servizio per Padova, Modena resta ancorata ai veneti. 15-15 indecisione di Travica, Modena ne approfitta. Anderson batte out 16-16. Bossi batte out 17-17. Ishikawa doppio ace vincente 19-17 Padova, che vuole evitare il tie-break. Hernandez ancora a segno 20-17 Modena in confusione totale, dalla difesa all’attacco. 21-18 Zaytsev batte a rete. 22-19 pasticcio gialloblu in attacco, partita al foto-finish. 23-20 Ishikawa pipe imperiosa. 24-21 Hernandez match point padovano tra lo sconforto canarino. 24-22 Zaytsev annulla il primo match point. Hernandez chiude i conti 25-23 Padova, Santo Stefano amaro per i canarini.

LE PAGELLE - Modena 4

Christenson 5, Zaytsev 4, Bednorz 5,5, Anderson 4, Mazzone 5, Holt 4, Rossini 4,5

INGRESSI: Kaliberda 5,5, Pinali 5, Bossi 5,5

All. Andrea Giani 4

