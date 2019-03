Palermo Carpi 4 - 1 | Poker dei rosanero affonda i biancorossi

Sconfitta pesante per il Carpi contro il Palermo che si porta ad un solo punto dalla capolista, il Brescia. I biancorossi vanno sotto di due gol nei primi quindici minuti di gara, poi provano a recuperare accorciando le distanza ad inizio ripresa, ma non riescono a completare il tentativo di rimonta. Salvezza sempre più lontana.

IL MATCH - Passano in vantaggio all'11' i padroni di casa con Falletti che di destro mette in rete un assist di Nestorovski. Dopo appena quattro minuti arriva anche il raddoppio del Palermo con Falletti che ricambia l'assist a Nestorovski e il match è sempre più in salita per il Carpi. E' quasi solo Palermo nel primo tempo che termina comunque sul 2-0 con poche occasioni pericolose create dalle due squadre. Appena rientrati dagli spogliatoi gli uomini di Castori accorciano le distanze con Mustacchio, dimenticato dalla difesa rosanero. Prova a crederci ora il Carpi, ma trova Brignoli a salvare il risultato su un bel tentativo di Jelenic. Al 70' sembrano spegnersi le speranze degli ospiti quando viene espulso Pasciuti per doppia ammonizione; ancora all'82' un'espulsione, questa volta per Kresic che lascia i compagni in nove. Dilaga allora il Palermo che chiude definitivamente il match all'85' con Puscas ed esagera all'87' con la doppietta di Nestorovski che affonda il Carpi.

PALERMO (4-4-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Falletti (42′ Fiordilino), Jajalo, Murawski (58′ Haas), Trajkovski; Puscas, Nestorovski (87′ Moreo). A disp.: Pomini, Alastra, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Szyminski, Pirrello, Chochev, Lo Faso. All.: Stellone

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Poli, Kresic, Sabbione, Rolando; Jelenic, Di Noia, Pasciuti, Piscitella (72′ Vitale); Mustacchio (84′ Marsura); Arrighini (58′ Vano). A disp.: Colombi, Serraiocco, Pezzi, Buongiorno, Concas, Saric, Crociata, Romairone. All.: Castori

ARBITRO: sig. Massimi di Termoli

RETI: 11′ Falletti, 15′, 87' Nestorovski, 46′ Mustacchio, 85′ Puscas

NOTE: ammoniti Kresic, Di Noia, Rajkovic, Vano. Espulsi Pasciuti, Kresic.

