Nuoto, Paltrinieri conquista l'oro anche ai Giochi del Mediterraneo

Gregorio Paltrinieri vince i 1500 stile libero dei Giochi del Mediterraneo e aggiorna con il successo di ieri il proprio curriculum natatorio.

Un successo arrivato con il tempo di 14’46”25 e che non è mai stato messo in discussione.

In fuga dal primo metro, con un paio di secondi di vantaggio sulla linea degli avversari già alla virata dei 100 metri, la prova si è rivelata una gara contro se stesso e il tempo interessante. Migliore di quello stabilito agli ultimi assoluti e che lo mostrano in progresso anche in proiezione del Sette Colli del prossimo weekend.

Annichiliti gli avversari ben prima dello start.

Nella tattica tra candidati al podio, Domenico Acerenza, compagno di allenamenti da questa stagione al centro federale di Ostia, si è ben gestito e ha fatto doppietta aggiudicandosi l’argento e stabilendo in 14’55”44 il nuovo personale. Terzo il francese Bouchaut che ha agguantato il bronzo in 15’08”70.

Paltrinieri e Acerenza di nuovo in gara oggi nei 400 stile libero. Una gara che non è certamente la preferita dagli azzurri, ma che potrebbe riservarci delle sorprese.