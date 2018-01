Sci, parallelo in notturna alle Piane di Mocogno

Lo si potrebbe chiamare "il Parallelo di Natale". Non è propriamente uno slalom, non è nemmeno un gigante, ma è un po' di entrambi. E soprattutto si scende in coppia, un modo di gareggiare e sfidarsi che ai bambini piace davvero tanto perché ad ogni discesa c'è un avversario concreto con cui misurarsi. Il più giovane ha 7 anni, il più grande 11. Si sono allenati dal primo fine settimana di neve, che quest'anno, in Appennino, è arrivato molto presto. Questa è stata la prima occasione della stagione per mettersi alla prova. Una gara promozionale sicuramente tra le più suggestive, sulla pista del Poggiaccio delle Piane di Mocogno, in notturna, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L'esperienza è al suo secondo anno ed è stata organizzata dallo sci club Bologna Corno alle Scale e dal comprensorio delle Piane di Mocogno che, in questo modo, fa rientrare nei circuiti delle gare una stazione sciistica che negli ultimi anni era stata trascurata, ma che mantiene inalterato il proprio fascino. Riportare lo sci alpino in questa località, nota prevalentemente per il fondo, anche solo in occasione di alcuni eventi, rappresenta la possibilità di valorizzare strutture con un passato glorioso che rischia di restare sconosciuto alle giovani generazioni.

Gli atleti delle categorie dei Super Baby M/F (2010), Baby M/F (2008-2009) e Cuccioli M/F (2006-2007) degli sci club del nostro Appennino (Sestola, Val di Luce, Riolunato, Tutto Bianco e Frignano) si sono affrontati in una sfida ad eliminazione diretta. Per alcuni di questi giovanissimi sciatori è stata la prima occasione per confrontarsi, oltre che con i propri compagni di squadra, anche con i coetanei degli altri sci club, contro i quali ci saranno poi le sfide "ufficiali" nei prossimi mesi. Gli atleti in gara sono stati oltre la settantina e sui podi delle rispettive categorie sono saliti Leonardo Sola, Sci Club Riolunato per i Super Baby Baby femminile: 1* Maria Luce Bargioni, Sci Club Val di Luce, 2* Diletta Cecchi, Sci Club Riolunato e 3* Ginevra Ricci, Sci Club Val di Luce. Baby maschile: 1* Leone Degli Esposti, Sci Club Tutto Bianco, 2* Tobia Ruggeri, Sci Club Sestola, 3* Andrea Sancassani, Sci Club Riolunato. Cuccioli femminile: 1* Cecilia Zuccarini, Sci Club Riolunato, 2* Gloria Milani, Sci Club Riolunato, 3* Giorgia Picciano, Sci Club Sestola. Cuccioli maschile: 1* Diego Contini, Sci Club Riolunato, 2* Pier Francesco Quarenghi, Sci Club Sestola, 3* Giorgio Lambertini, Sci Club Sestola.

