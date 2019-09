Parma Sassuolo 1 - 0, le pagelle | Ottimo Consigli, Bourabia sfortunato

Ecco le pagelle di Parma Sassuolo 0-0.

PARMA: Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6; Hernani 6, Scozzarella 6.5 (66' Brugman s.v.), Barillà 6.5; Kulusevski 6.5 (87' Sprocati s.v.), Inglese 5 (78' Cornelius s.v.), Gervinho 6.5.

SASSUOLO: Consigli 7; Müldür 6, Chiriches 6.5, Ferrari 6, Toljan 6; Obiang 5, Magnanelli 6.5 (85' Bourabia 5), Locatelli 5.5 (46' Traorè 6); Berardi 6, Caputo 6, Boga 6 (67' Defrel s.v.).

MIGLIORI TODAY

CONSIGLI 7 - Grande serata per il portiere neroverde che nel primo tempo vince la lunga sfida con Gervinho che ci prova in tutti modi, ma trova sempre Consigli a sbarrargli la strada. Nella ripresa para anche un rigore a Inglese. Non può niente invece sull'autogol di Bourabia.

MAGNANELLI 6.5 - Torna titolare e dimostra di essere ancora un giocatore importante per il Sassuolo. Ottimo in fase di impostazione e nelle aperture; recupera anche tanti palloni e costringe spesso gli avversari al fallo.