Parma Sassuolo 1 - 0 | Decide un autogol di Bourabia al 95'

Ci prova in tutti i modi il Parma a vincere la partita, si fa annullare due gol, si fa parare un rigore e alla fine porta a casa i tre punti grazie ad un autogol sfortunatissimo di Bourabia al 95'.

IL MATCH - Partono forte le due squadre che nei primi minuti mettono in mostra le armi migliori. Ad avere più occasioni è il Parma che impegna Consigli tre volte in tre minuti: prima Scozzarella al 9' che prova a ribadire in rete una parata su sforbiciata di Barillà, ma il portiere si fa trovare ancora pronto; poi si fa vedere Gervinho al 10' e al 12', con un tiro al volo e uno da distanza ravvicinata, ma in entrambi i casi trova l'estremo difensore neroverde. Cresce poi la squadra di De Zerbi che prova ad entrare nell'area avversaria in velocità, in particolare con Boga e con la coppia Berardi-Caputo che ancora dimostra di dialogare alla perfezione ed è proprio sui piedi del numero 9 che passa l'occasione migliore della prima mezzora del Sassuolo, ma Iacoponi riesce a salvare. Si rinnova poi il duello Gervinho-Consigli al 32' quando l'attaccante riceve da Darmian e calcia bene, ma il portiere gli nega ancora la gioia del gol. Alla fine ad avere la meglio è Gervinho che la sblocca al 41' con un diagonale che lascia Consigli senza scampo; dopo due minuti però il gol viene annullato dopo la consultazione del VAR che conferma un fallo di Hernani su Magnanelli all'inizio dell'azione. La ripresa è molto più confusa e tesa rispetto al primo tempo, con tanti falli e nervosismo in campo. Buona giocata di Boga al 53' che impegna il portiere della squadra di casa. Al 60' primo squillo di Berardi che dal vertice destro dell'area calcia sotto la traversa, ma Sepe ci arriva. Ricomincia ad attaccare a testa bassa il Parma e al 64' ancora Gervinho servito da Bruno Alves poco più avanti della metà campo parte in velocità e calcia sul secondo palo infilando la rete, ma il gol viene subito annullato per fuorigioco. Ancora una volta Marinelli si avvale del VAR per un presunto tocco di mano al 69' di Obiang in area: lo schermo conferma il fallo del centrocampista e viene assegnato il calcio di rigore al Parma. Sul dischetto va Inglese che non calcia in maniera perfetta e Consigli para. Sembra stregata la serata per i gialloblù. Il finale è confuso e al 95' arriva la beffa per il Sassuolo: Barillà di testa la mette in mezzo e trova la testa di Bourabia che devia sfortunatamente in rete dove Consigli non può arrivare ed è vittoria per il Parma.

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella (66' Brugman), Barillà; Kulusevski (87' Sprocati), Inglese (78' Cornelius), Gervinho. A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Karamoh. All.: Roberto D’Aversa

SASSUOLO: Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Toljan; Obiang, Magnanelli (85' Bourabia), Locatelli (46' Traorè); Berardi, Caputo, Boga (67' Defrel). A disp.: Pegolo, Peluso, Tripaldelli, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Mazzitelli, Duncan, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Marinelli

RETI: 95' Bourabia (aut.)

NOTE: ammoniti Gervinho, Obiang, Gagliolo, Iacoponi.