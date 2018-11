Parma Sassuolo 2 - 1 | I gialloblù sorpassano i neroverdi in classifica

Sconfitta che costa molto al Sassuolo che viene superato in classifica dal Parma. I neroverdi possono sono stati penalizzati da un calcio di rigore molto dubbio e non concesso che avrebbe potuto cambiare la partita, ma l'atteggiamento della squadra di De Zerbi è stato sbagliato fin dall'inizio del match.

IL MATCH - Partenza sbagliata per i neroverdi che al 6' passano già in svantaggio: Gervinho di esterno tira nello specchio una spizzata di Barillà, Consigli prova ad arrivarci, ma l'ex Roma si avventa nuovamente sulla palla e la manda in rete. Ci prova poi Siligardi dalla distanza ma il pallone esce di pochissimo dal palo. Il Sassuolo sembra inconsistente, fa un discreto possesso ma non arriva mai a tirare in porta. Non così il Parma che al 25' raddoppia con Bruno Alves: Inglese si testa impegna Consigli che respinge, il pallone viene intercettato da Magnani che di testa colpisce la traversa, il pallone torna in gioco e sul tap-in va Bruno Alves che da un metro non può sbagliare. Al 32' doppio fallo nell'area dei padroni di casa e Valeri chiama subito il rigore; poi va a sincerarsi della propria scelta al VAR e al 36' finalmente viene tirato il rigore da Babacar che con freddezza spiazza Sepe e accorcia le distanze. Nel finale di primo tempo un tocco di braccio di Bastoni in area fa scaldare i neroverdi, ma in questo caso, dopo aver consultato il VAR, Valeri non concede il calcio di rigore che sembrava netto. Nella ripresa si gioca in modo più confuso e le occasioni scarseggiano. Ci prova Babacar al 61' con un tiro da fuori che termina di poco a lato della porta. Il Parma sembra non avere troppa intenzione di scoprirsi per aumentare il vantaggio, mentre il Sassuolo sembra non avere la brillantezza per poter andare a recuperare il risultato. Al 77' una buona palla sui piedi di Berardi che da posizione defilata sbaglia tutto e non trova la porta. Risponde Barillà al 79', ma il suo pallone finisce alto. Salvataggio sulla linea di porta di Bruno Alves su pallonetto di Babacar all'87'.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni (80' Gazzola), Gagliolo; Grassi, Scozzarella (89' Stulac), Barillà; Siligardi (66' Bianiany), Inglese, Gervinho. A disp.: Frattali, Bagheria, Sprocati, Deiola, Rigoni, Ciciretti, Ceravolo. All.: Roberto D’Aversa

SASSUOLO: Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan (78' Matri), Magnanelli (61' Djuricic), Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng (60' Sensi). A disp.: Pegolo, Lemos, Peluso, Lirola, Dell’Orco, Locatelli, Trotta, Brignola, Di Francesco. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Valeri di Roma 2

RETI: 19' Gervinho, 25' Bruno Alves, 36' Babacar (rig.)

NOTE: ammoniti Bruno Alves, Bastoni, Inglese, Duncan, Marlon, Consigli