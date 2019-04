Pattinaggio Artistico, i sirultati della Polisportiva Fanano a Bolzano

Ottimi risultati per la Polisportiva Fanano alle gare di Pattinaggio Artistico che si sono tenute al Palaonda di Bolzano per la Alto Adige Sud Tirol Ice Cup, gara internazionale per club con diversi atleti provenienti anche da Slovenia, Svizzera.Da sottolineare le prove di Greta Ranieri seconda finale in Basic Novice e dei fratelli Gabriele e Matteo Parrocchetti, rispettivamente terzi nelle categorie Advance Novice e Basic Novice Boys. Da sottolineare anche le buone prove di Sofia Cremaschi, tredicesima e Ludovica Laloè 17esima in Basic Novice.

Senior: 6) Aurora Benazzi

Intermediate: 17) Ginevra Zamagni

Advance Novice: 20) Sabrina Cantelli

Basic Novice: 2)Greta Ranieri, 13) Sofia Cremaschi, 17) Ludovica Laloè, 20) Sara Pellegrini e Lara Passanti

Prenovice: 20) Giulia Sargenti, 23) Aya Bekkali, 25) Greta Gherardi, 25) Sofia Bergonzini.

Advance Novice: 3) Gabriele Parrocchetti

Basic Novice Maschile: 3) Matteo Parrocchetti.

