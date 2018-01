Pentamodena affila le lame, anche i Giovanissimi si fanno valere

Si è svolta a Zevio, nel veronese, la seconda prova stagionale del Circuito Interregionale del Gran Premio Giovanissimi dedicata alle tre armi: spada, fioretto e sciabola maschile e femminile. Le gare, destinate ai giovani schermitori under 14, nati tra il 2004 e il 2007, sono utili per la partecipazione alle fasi finali del Gran Premio Giovanissimi 2018.

La società Pentamodena, trova la spada in un’unica giornata e mette in campo tutti i suoi ventidue giovani atleti per cercare di confermare i migliori risultati. Su tutti, nella prova di spada femminile, categoria Giovanissime, a distinguersi è Emma Morsiani che si aggiudica un eccellente secondo posto. Dopo un girone con tre vittorie, approda alle dirette e con la consueta grinta supera agilmente le sue avversarie fino a combattere per la finale a due tiratori; la spadista modenese impone il suo ritmo ma cede all’avversaria e conclude la sua gara seconda. Nella stessa categoria Vittoria Cavani vince quattro assalti in girone, passa la prima e vince tre dirette concludendo la sua gara con un bel sesto posto; brava anche Barbara Ronchetti con tre vittorie in girone e due assalti di diretta vinti conclude a un passo dai migliori otto.

Nella categoria Allieve bravissima Cecilia Colombini. Dopo un gran girone da cinque vittorie, vince di tecnica le dirette necessarie per raggiungere l’assalto decisivo. La prima diretta per entrare a far parte delle migliori quattro tiratrici del torneo; nonostante la modenese si renda protagonista di un assalto combattuto, vede sfumare la finale a due, ma piazzandosi quinta. Da segnalare gli ottimi gironi e le dirette agguerrite di un gruppo in costante crescita con Rebecca Baia da sei vittorie su sei assalti e ben quattro dirette vinte, concluderà decima; Bianca Morsiani quattro vittorie e quattro dirette vinte, concluderà undicesima; Lucia Nicolini tre vittorie e tre dirette vinte concluderà quattordicesima e Chiara Zagnoni girone da cinque vittorie su cinque assalti, due dirette vinte e conclude ventesima; un gruppo che continua a dimostrare in pedana di avere lame affilatissime. Nei Maschietti di spada, infine, buon Federico Varone con cinque vittorie in girone, due dirette vinte e decimo posto conquistato.

Non raggiungono finali ma sono autori di prove discrete, nella categoria bambine: Abir Louat, Bini Baldi Sara, Abbate Nicol; le giovanissime: Barbara Ronchetti e Alice LaCalamita; Janaerka Zuzanna, l’allieva Aurora Reina ed anche i maschietti Flavio Gentile, Ludovico Valli, Alberico Tommesani, Federico Adani i giovanissimi Guidoboni Ruben e Poggi Matteo e l’allievo Samuele Raimondi . Il Pentamodena scherma, dunque, porta a casa podi, prestazioni e classifiche altissime ed è pronta ad affrontare la prossima gara con la consapevolezza di essere un grande gruppo, più che mai forte e competitivo.