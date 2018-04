Giovanissimi, Pentamodena scherma espugna Faenza

Una prova decisamente maiuscola quella offerta nei giorni scorsi dai Giovanissimi del Pentamodena scherma al terzo appuntamento interregionale. Gli atleti geminiani hanno conquistato Faenza andando a podio in tutte le categorie. Quattro le medaglie portate a casa: due argenti rispettivamente a Federico Varone nei Maschietti di spada maschile e a Emma Morsiani nelle Giovanissime. Dietro di lei un’eccellente Vittoria Cavani. Meritato bronzo anche per Chiara Zagnoni tra le Allieve. Ma il carnet di gara è stato davvero invidiabile per tutti. Basti dire che nella categoria Ragazze tutte le spadiste del Pentamodena sono rientrate tra le otto semifinaliste. Oltre al terzo posto di Chiara Zagnoni (4 vittorie su 6 assalti nei gironi e cinque dirette vinte) anche il quinto posto di Cecilia Colombini (5 vittorie su 6 assalti e quattro dirette vinte). Immediatamente a seguire, sesta in classifica Rebecca Baia (4 vittorie su 6 assalti e quattro dirette vinte) e settima Bianca Morsiani (3 vittorie su 6 assalti e quattro dirette vinte).

Non sono state da meno le Giovanissime Emma Morsiani e Vittoria Cavani, secondo e terzo gradino del podio nella propria categoria. Emma ha incamerato 4 vittorie su 6 assalti e cinque dirette vinte; per Cavani 4 vittorie su 5 assalti e altrettante dirette vinte. E a rendere lustro e onore ai Maschietti è stato un grande Federico Varone, classe 2007. Autore di un assalto tiratissimo con il numero due in Italia, Matteo Utili. A cinque secondi dalla fine il punteggio era 8-7. Con la grinta di un leone Federico è stato capace di pareggiare a due secondi dallo scadere. A seguire un minuto supplementare e vittoria. Durissima e meritata. Secondo nella classifica finale con 4 vittorie su 6 assalti e cinque dirette vinte.