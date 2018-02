Pentamodena scherma, Giulia Alessandro regina di Desio

E’ Giulia Alessandro la regina di Desio. La giovane fuoriclasse del Pentamodena, nei giorni scorsi, si è aggiudicata il titolo del prestigioso trofeo brianzolo di spada femminile categoria Assoluta. Tecnica, determinazione e grinta sono state le carte vincenti della gialloblu che si è imposta in scioltezza aggiudicandosi 6 vittorie su 6 assalti, classificandosi quarta dopo i gironi, incasellando 6 dirette vinte e conquistando il primo gradino del podio nella finale. Una prestazione maiuscola quella di Giulia Alessandro e ancora una conferma dopo la vittoria a San Lazzaro di Savena, a fine dicembre.

Medesima soddisfazione per le giovanissime Allieve under 14 del Pentamodena Cecilia Colombini, Rebecca Baia e Chiara Zagnoni. Medaglia di bronzo per la Colombini, capace di imporre il suo ritmo nel corso dell’intera gara. Questo il suo carnet: cinque vittorie su cinque assalti, quarta dopo i gironi, quattro le dirette vinte. Eccellente anche la prestazione di Rebecca Baia, arrivata sesta nella classifica finale (seconda dopo i gironi) con sei vittorie su sei assalti e tre dirette vinte. Convincente anche Chiara Zagnoni con il suo ottavo posto nella finale (sesta dopo i gironi) grazie a cinque vittorie su sei assalti e tre dirette vinte.

Gallery