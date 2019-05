Scherma, Pentamodena brilla nella paralimpica e nella spada femminile

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Pentamodena che si conferma sempre ai vertici nella scherma paralimpica con Davide Costi e torna in serie A con la squadra femminile di Spada. Davide Costi, che alcune settimane fa ha vinto a Zevio la seconda prova Nazionale di Spada paralimpica, conferma il suo valore e le sue ambizioni in campo nazionale ed internazionale conquistando il bronzo nella terza prova Nazionale, svoltasi sabato scorso a Reggio Emilia.

Dopo un buon girone e la prima diretta saltata di diritto, Costi ha sconfitto in un assalto non facile il forte atleta pisano Michele Vaglini per poi arrendersi in semifinale a Lorenzo Major della Zinella Scherma di San Lazzaro di Savena, che aveva sconfitto in finale proprio nella prova vinta a Zevio. Buona prova anche per l’altro spadista paralimpico del Pentamodena Pier Francesco Viola che, dopo un anno agonisticamente non facile era all’esordio stagionale proprio a Reggio Emilia, dove ha perso per entrare nella finale ad otto.

Nel Campionato Italiano di Spada Femminile a squadre B1, svoltosi ad Adria (Rovigo) venerdi scorso, la squadra femminile del Pentamodena si è subito riscatta dalla retrocessione subita l’anno scorso risalendo in A2 e confermando il proprio valore in campionati di altissimo livello tecnico ed agonistico, come vuole la tradizione della Scherma italiana. La squadra, composta da Giulia Alessandro, Greta Cucchiara, Giulia Bedini e Marta Wirz dopo un girone di tutte vittorie è approdata ai playoff battendo Bergamo e si è guadagnata la promozione contro Posillipo (Napoli) arrendendosi poi in semifinale, per una sola stoccata (45-44), alla Scherma Lame Azzurre Brindisi.