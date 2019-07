Pentathlon moderno, alto l’onore dell’Avia Pervia con Riccardo Agazzotti

Prosegue a gonfie vele la stagione internazionale per i pentatleti modenesi dell’Avia Pervia Pentathlon Moderno Modena.

Anche quest’anno gli atleti vestono la maglia della Nazionale nelle più prestigiose competizioni internazionali della disciplina olimpica dei cinque sport che, negli ultimi anni, vede l’Italia ai vertici nelle categorie giovanili.

Riccardo Agazzotti, atleta dell’Avia Pervia protagonista in azzurro già da più stagioni sia ai Campionati Europei che ai Mondiali di categoria, ha infatti conseguito un ottimo quinto posto nella staffetta maschile ai Campionati Mondiali Junior che si sono appena conclusi in Polonia a Drzonkow, in coppia con l’atleta romano Stefano Frezza. La gara di staffetta, nel Pentathlon Moderno, prevede l’avvicendamento di due atleti nelle cinque discipline della scherma, del nuoto, dell’equitazione ed infine nel Laser run, la prova finale combinata di corsa e tiro con pistola laser.

Una conferma per il giovane pentathleta modenese e un pizzico di rammarico dal momento che, fino al laser run la staffetta azzurra era terza ad un passo da una probabile medaglia.

Nel nuoto, disciplina in cui Riccardo eccelle, la coppia azzurra ha infatti realizzato la sesta prestazione con il tempo di 1.55,87. Nella scherma, con 20 vittorie, 13 delle quali ottenute da Agazzotti, gli azzurri hanno conquistato ben 236 punti. Dopo una buona prova anche nell'equitazione, in cui si sono piazzati terzi, sono stati superati nel combined dalla Francia e dalla Russia, concludendo in quinta posizione finale con il punteggio di 1439. La gara è stata vinta dall'Egitto con 1483 punti, seconda la Polonia (1474), terza la Francia (1464).