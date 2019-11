Pentathlon moderno: Modena ospita il campionato italiano

Tutto pronto in casa AVIA PERVIA PENTATHLON MODENA per ospitare da sabato il Campionato Italiano assoluto di pentathlon moderno maschile e femminile.

Quasi 100 i pentatleti e le pentatlete provenienti da tutta la penisola, si sfideranno nel nuoto sui 200 stile libero, nella scherma e nella prova conclusiva di laser-run che abbina la corsa con il tiro.

Per loro in palio il titolo nazionale individuale e a squadre, sperando che a giocarsi delle posizioni di prestigio possano essere anche i pentatleti gialloblù dell’AVIA PERVIA PENTATHLON MODENA capitanati dal “veterano” Nicola Benedetti, l’atleta più conosciuto, di grande valore e di grande esperienza, dal giovane e promettente Riccardo Agazzotti e dal giovanissimo Federico Alessandro, Oro agli Europei a staffetta under 19, che hanno lavorato al meglio per non sfigurare nell’importante appuntamento che giocheranno in casa.

Non solo campionato italiano, ma nella due giorni di sabato e domenica c/o lo Sport Village, saranno in gara anche gli atleti delle categorie Esordienti per il Trofeo nazionale.

Per tutti appuntamento quindi sabato e domenica c/o lo Sport Village di Via Cassiani tra giovani atleti e campioni affermati con una nutritissima presenza di atleti giallo-blù del PENTATHLON MODENA, sperando che il clima sia clemente.

AVIA PERVIA PENTATHLON MODENA , con i suoi dirigenti e tecnici, continua a formare atleti che ne consolidano il ruolo e il prestigio in campo nazionale ed internazionale. Ottimi fino ad ora sono stati i risultati ottenuti dagli atleti modenesi. Federico Alessandro, diciottenne atleta dell’Avia Pervia Pentathlon Modena e della Nazionale ha vinto, insieme a Giorgio Micheli delle Fiamme Oro, la medaglia d’oro nella staffetta maschile a Kaunas, in Lituania, dove si sono svolti nel giugno 2019 i Campionati Europei Under 19 e Under 17 di Pentathlon Moderno.

Un successo netto, una gara perfetta per l’atleta modenese che la settimana precedente ai Campionati Europei Junior a Drzonkw, in Polonia, si era distinto con un’ottima prova nella staffetta mista, guadagnando il quinto posto insieme all’atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri Maria Lopez.