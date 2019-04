Sir Safety Perugia-Azimut Leo Shoes Modena 3-2 | Termina qui la stagione gialloblu

Serie di semifinale equilibratissima tra Perugia e Modena, con il fattore campo determinante sino adesso. Entrambe le squadra hanno vinto in casa, ma Modena ha più di un rimpianto per gara tre dopo una rimonta leggendaria degli umbri. Si gioca domenica 28 aprile alle 18:00 al Pala Barton gara cinque, con tantissimi Irriducibili al seguito. Si combatterà fino all’ultimo set, chi vince pesca in Finale la Lube.

Gli arbitri della gara sono i signori. Rapisarda e La Micela. Ecco i sestetti. Perugia: 15) De Cecco, 14) Atanasijevic, 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 2) Ricci, 13) Colaci. All. Bernardi. Modena: Christenson, Zaytsev, Tillie, Bednorz, Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco

Primo set 25-19 Modena : Leon subito straripante 1-0 Perugia. Lanza appoggio ben eseguito 2-0. Holt mura Podrascanin 2-2. Bednorz diagonale vincente 4-3 Modena. Holt parte fortissimo, ancora un muro 5-4. Leon vincente in banda 6-5 per i rosso neri. 7-6 Holt batte out. Zaytsev gran botta, 8-8. Bednorz vincente 9-8 per i gialloblu. Lanza batte a rete 11-10 Modena. 11-11 invasione a muro di Modena. Atanasijevic sorpassa il muro modenese 12-12. Tillie d’astuzia 14-12. Mazzone porta a casa un bellissimo scambio 15-13. Mazzone al centro 16-14. Murissimo canarino 17-14. Lanza in banda, out dopo il check 18-14 Modena. Entra Pierotti. 19-16 Podrascanin ha la meglio, pasticcio in attacco per Modena. Zaytsev vincente 21-17. Entra Keemink. 22-18 Tillie supera il muro perugino. 23-18 ace di Holt. 24-18 bolide di Christenson, set point canarino. 25-19 Leon batte a rete, 1-0 Modena.

Secondo set 27-25 Perugia : Zaytsev inaugura il set 1-0 Modena. Leon pareggia i conti. Muro Bednorz 3-1 gialloblu. Bednorz ancora a segno 4-2 Modena conduce. Lanza ha la meglio in attacco 4-3. Atanasijevic bolide imprendibile 5-4 Modena. 6-5 ospiti, Mazzone invasione. Bednorz vincente in banda 8-6 Modena. 9-7 Atanasijevic ha la meglio sul muro modenese. 11-7 Holt ancora decisivo a muro su Leon. 12-7 ace dello Zar. Bednorz decisivo in banda 13-8. Bednorz ace 14-8 Modena. Zaytsev vincente dopo il check, Modena esulta 15-10. Podrascanin al centro puntuale 15-12. Tillie d’astuzia 16-12. 17-13 Lanza batte out. 18-14 punto comodo per Bednorz, in palla ! Entra Pierotti. Atanasijevic batte a rete 19-15 Modena. 20-15 ace dello Zar. Leon ace vincente 20-17. 21-17 Holt chiude uno scambio preciso. 23-17 ace strepitoso di Bednorz. Hoag triplo ace 23-22. Gioco fermo per soccorrere il numero uno gialloblu. 23-23 Zaytsev spreca ed è parità. Entra Urnaut. Parità 24-24. Si procede punto a punto 27-25 Perugia rimonta ancora una volta, si va al terzo set.

Terzo set 25-23 Modena : Podrascanin vincente 1-0. Pasticcio Modena in difesa 2-0. Mazzone al centro 3-1. Zaytsev vincente 4-2 Perugia. Ace dello Zar 4-3. Urnaut attacco vincente 5-4 per i rosso neri. Tillie invasione in attacco 7-4. Atanasijevic botta incredibile, Zaytsev non può nulla 8-5. Pallonetto vincente Modena 8-7. 9-7 Atanasijevic punto incredibile, molto combattuto. Leon comodamente a punto 10-8. 10-9 invasione perugina in attacco. Atanasijevic attacco out di pochissimo 10-10. Zaytsev colpo vincente Modena avanti. Zaytsev batte out 12-12. Ricci batte molto male 14-13 Modena. Zaytsev decisivo e puntuale 15-14. Tillie batte a rete 16-16. Zaytsev per il pareggio 17-17. Zaytsev murato da Leon, di rimpallo viene colpito agli occhi, rimane a terra per i soccorsi. Lo Zar ritorna in campo applaudito da tutti 18-17 Perugia. Zaytsev decisivo 19-19. 21-19 brutto errore di Tillie, Perugia controlla. Tillie si riscatta 21-21. Atanasijevic 22-22, equilibrio totale. Christenson ace vincente 24-22, set point gialloblu. 25-23 Mazzone fa 2-1, si va al quarto set, con Modena in vantaggio.

Quarto set 25-20 Perugia : Podrascanin batte out 1-0 Modena. Ricci al centro 1-1. Leon vincente 2-2. 3-3 gran botta di Atanasijevic. 4-3 TIllie ha la meglio sul muro perugino. Christenson mura comodamente Lanza 5-3 gialloblu. 6-3 ace di Holt. Mazzone preciso al centro 7-3. 8-4 Urnaut bella pipe, Modena conduce. 9-5 Tillie mette in difficoltà Colaci. Ricci al centro Modena avanti 10-7. 11-8 Urnaut grandissimo diagonale, imprendibile. Leon doppio ace 11-11. Invasione Modena dopo il check 12-11. Sbaglia Urnaut in battuta 13-12 per gli umbri. Holt conclude un’azione difensiva miracolosa 13-13. Zaytsev pareggia i conti 14-14. Lanza batte out 15-15. Urnaut in banda, ma è out dopo il check 17-15 Perugia. Entra Pierotti. 18-16 Leon micidiale, rosso neri conducono nel quarto set. 19-17 Zaytsev batte a rete. 22-17 Modena in confusione e Perugia ne approfitta. Entra Kaliberda. 23-19 Zaytsev punto vincente. Entra Pinali. 24-20 De Cecco batte a rete. 25-20 Leon porta la gara al tie-break.

Tie Break 15-8 Perugia : Mazzone inaugura il tie break 1-0. Mazzone batte out 1-1. Zaytsev dopo un punto batte out 2-2. Lanza punisce la difesa con una piazzata 4-2 Perugia. Atanasijevic in banda 5-2, si mette male per Zaytsev e compagni. Ricci vincente al centro 6-3. Atanasijevic 8-4 al cambio campo, Modena in difficoltà. De Cecco 9-5 Perugia. Leon in stato di grazia 11-5 per i rosso neri. 11-6 punto di Zaytsev Modena non molla. 12-6 gran schiacciata di Lanza. 13-7 Leon attacchi strepitosi anche a fine partita. Atanasijevic ace vincente 14-7, match point Perugia. 15-8 Leon chiude la pratica in due ore e mezza di gioco, Perugia raggiunge la Lube, termina qui la stagione gialloblu.

LE PAGELLE - Modena 5,5

Christenson 5,5, Zaytsev 6,5, Tillie 5,5, Bednorz 6, Mazzone 6,5, Holt 6,5, Rossini 5,5.

INGRESSI: Pierotti 5,5, Keemink s.v, Urnaut 5,5, Kaliberda s.v, Pinali s.v

All. Velasco 6