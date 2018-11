Sir Safety Perugia-Azimut Leo Shoes 3-1 | I perugini vincono in scioltezza, Leon strepitoso

Perugia e Modena stanno viaggiando a mille: sono loro le due squadre finora più forti. Perugia a punteggio pieno, mentre Modena ha perso solamente un punto a Castellana. Gli umbri sono trascinati da un certo Leon che fa letteralmente quello che vuole e colleziona premi individuali con una semplicità incredibile. Perugia quest’anno può veramente provare a vincere tutto, ma anche Modena non è da meno: dopo la vittoria in Super Coppa, l’inizio di campionato è promettente. La giornata è la settima, e si gioca al Pala Barton alle 18:00. L’arbitro della gara il signor. Rapisarda.

Ecco i sestetti. Perugia: De Cecco, Atanasijevic, Leon, Lanza, Podrascanin, Ricci, Colaci. All. Bernardi. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberd, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-22 Perugia : Lanza in pipe, Perugia 1-0. Atanasijevic 2-0. Leon spara a rete in battuta 3-2 umbro. 4-3 Kaliberda punto vincente in banda. De Cecco prova l’ace 5-4. 7-4 ace di Lanza, Perugia in serata si. 9-5 bolide di Leon, Perugia devastante. 11-5 Atanasjevic vincente. 12-7 buon primo tempo dell’ex Anzani. 13-8 Leon batte out, un bolide ! 14-9 Holt al centro. 14-11 muro Modena su Lanza. 15-13 Zaytsev pungente, Modena non molla. 16-14 Zaytsev in banda. Anzani al centro muratissimo da Perugia 18-14 per i rossoneri. 19-15 Kaliberda invasione, Perugia abbastanza tranquillo. Leon devastante 20-16 Perugia. Modena sbaglia molto in battuta, 21-17 set verso una sua conclusione. 22-18 pallonetto illegale del Nueve rossonero, per lui tutto facile ! 22-20 ace di Holt. 23-20 Leon pipe decisiva. 24-21, Leon sempre in punto, set point Perugia. 25-22, 1-0 Perugia.

Secondo set 25-22 Perugia : Kaliberda 1-0 Modena. Leon subito devastante 1-1. Holt al centro 2-2. Urnaut in pipe 3-3. Urnaut al secondo tentativo fa il 4-4. Ricci errore a servizio 5-5 equilibrio a inzio set. Atanasijevic imprendibile 7-5 break rossonero. Anzani murato da Podrascanin 8-5 Perugia, ospiti in difficoltà ! 9-7 lo Zar vincente in banda. Kaliberda 10-8 Perugia. 10-9 ace del nove gialloblu, set riaperto. 11-10 Holt sale in ascensore Modena non molla lo strapotere dei rossoneri. 13-10 ace formidabile di Leon, Modena può far poco. Urnaut 13-11 pallonetto. 14-12 Anzani al centro, Modena sempre a rincorrere. 14-14 Perugia errore in schiacciata. Zaytsev in banda 15-15. Kaliberda 16-16, equilibrio totale. Leon diagonale imprendibile 17-16 Perugia. Holt al centro vincente 18-18. 20-18 Leon missile in battuta Rossini non può nulla, break dei padroni di casa. Entra Mazzone. Zaytsev in banda 20-20, set entusiasmante. Zaysev punto comodo 21-21. 22-22 errore a servizio di Perugia. 24-22 puntissimo perugino e set point. Entra Bednorz. 25-22 ace Lanza e 2-0 Perugia, si va al terzo set, Modena per allungare l’incontro.

Terzo set 25-23 Modena : Ricci al centro 1-0 Perugia. Kaliberda 1-1. Leon batte forte out 2-2. Ace Perugia Ricci 4-2 e break rossonero. Atanasijevic punto vincente 5-4 Perugia. Vincente di Christenson 5-5. Urnaut vincente 6-6 equilibrio a inizio terzo set. Atanasijevic vincente 7-6. 8-7 Leon la butta giu comodamente. Kaliberda murato 9-7 break dei rossoneri. 10-8 Leon continua a macinare punti, Perugia gioca tranquillo. Zaytsev punto in pallonetto 11-10. Urnaut vincente 12-11 Modena avanti. Kaliberda ace 13-11 break emiliano. Urnaut vincente 14-12 gialloblu, Perugia non molla ! Holt ace vincente 15-12. 16-13 Modena Lanza batte a rete. 17-13 ace Christenson, imprendibile ! Urnaut pallonetto vincente 18-14 Modena. Atanasijevic doppio ace 17-18 Modena che sente il fiato sul collo dei padroni di casa. Tre ace di Atanasijevic Modena annichilito 18-18. 20-18 Zar e break gialloblu. Zaytsev 21-18 Modena non molla ! 19-21 Leon diagonale impossibile set bellissimo. 23-19 murissimo di uno strepitoso Holt. Perugia batte a rete 24-21, set point gialloblu. 25-23 Zaytsev in banda 2-1, si va al quarto set.

Quarto set 25-16 Perugia : Holt al centro 1-0 Modena. Holt muro vincente 2-0 Modena. Zaytsev in banda out 2-2. 3-3 al centro punto di Ricci. Holt batte a rete 4-4 set equilibrato. 6-4 ace strepitoso di Leon, difesa gialloblu può poco. Due ace di Leon 9-4 Perugia, il cubano impressionante. Errore a servizio di Modena 10-5 i padroni di casa vogliono scappar via. 10-7 Urnaut, per stare nel set. Anzani al centro 11-8. 12-9 Holt al centro puntule. 14-9 ace di Atanasijevic. Punto di Bednorz 14-10 Perugia. Ace di Bednorz 14-11, Modena prova la rimonta. 16-11 ace Perugia. Atanasijevic punto vincente 17-11, Modena abbattuto. Leon diagonale perfetta 18-12 Perugia. Ricci 19-12 chiude un’ottima azione, bella pallavolo umbra ! 19-14 Urnaut in banda punto vincente. 20-14 Atansijevic devastante, partita verso la fine. 21-15 Lanza vincente. 23-15 Lanza mura Zaytsev, rossoneri vicinissimi alla vittoria da tre punti. Proteste negli ultimi punti ammoniti Zaytsev e Atanasijevic. Leon super pipe 24-16, infine match point. Lanza ace 25-16 Modena abbattuto, Perugia vince 3-1 lo scontro diretto. Modena la prossima giocherà in casa contro la Lube di Bruninho, Perugia devastante, Leon mostruoso !

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6 ; Zaytsev 6 ; Urnaut 6,5; Kaliberda 6,5 ; Holt 7 ; Anzani 6 ; Rossini 6 .

INGRESSI: Mazzone s.v ; Bednorz 6,5

Velasco 6.