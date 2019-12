Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena 3-1 | Serata da dimenticare per Zaytsev e compagni

Dodicesima giornata di Superlega e big match tra la Sir Perugia e Leo Shoes Modena. Si gioca di domenica alle 18:00 al Pala Barton di Perugia. Modena è reduce dalla vittoria in Coppa CEV contro l’Olympiakos. Anche per gli umbri Europa amica, con una vittoria da 3-0 contro il Tours VB. In campionato Perugia e Modena sono appaiate al secondo posto, a quota venticinque punti, a meno quattro da Civitanova neo campione del mondo.

Gli arbitri della gara sono i signori : Dominga Lot e Andrea Puecher.

LE FORMAZIONI

Perugia: 15 ) De Cecco, 14 ) Atanasijevic, 9 ) Leon, 10 ) Lanza, 18 ) Podrascanin, 12 ) Russo, 13 ) Colaci. All. Vital Heynen

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Andrea Giani

Primo set 25-21 Perugia - Si parte alle diciotto, atmosfera spettacolare al Pala Barton di Perugia. Leon inaugura la partita. Bednorz pareggia i conti 1-1. Leon ace micidiale 3-1 Perugia. Zaytsev batte out di poco 4-2 per gli umbri. Lanza ha la meglio sul muro gialloblu 5-3. Atanasijevic vincente 6-4 Perugia. 9-5 Leon bolide imprendibile, Modena impacciato. Russo batte out 10-6 Perugia. Bednorz punto convincente 11-7, Modena non molla. 12-8 ancora il numero dieci gialloblu. 13-8 lo Zar batte fortissimo, ma a rete. Lanza muro su Zaytsev 14-8 Perugia, che vuole scappar via. Punto di Anderson 15-10. Anderson vincente in banda 16-11. 17-12 Leon ha la meglio sul muro dello Zar, primo set verso una sua conclusione. Anderson punto preciso 18-13. 19-14 Bednorz spiazza la difesa rossonera. 20-15 Leon ancora imprendibile. 20-17 Anderson pipe precisa e convincente, tramite il video check. 21-18 Atanasijevic allunga ancora sul finale di set. 21-19 Zaytsev vincente in banda, da grinta ai suoi. 22-20 Atanasijevic batte a rete. Lanza in banda 23-20 Perugia. Leon chiude il primo set 25-21 Perugia.

Secondo set 18-25 Modena - Bednorz in banda 1-0 Modena. Leon pallonetto del pareggio. Zaytsev batte out 2-2. Christenson gioco di prestigioso 3-3. Atanasijevic dopo un bel punto di Anderson 4-4, si gioca punto-punto. Anderson in banda 5-5. Leon pipe impressionante 6-5 Perugia. Anderson errore evitabile 8-7 Perugia. Leon comodo comodo 9-8. 10-9 l’attacco perugino è sempre convincente. Bednorz ace vincente 11-10 Modena avanti. Podrascanin batte out 13-11 Modena. Atanasijevic batte a rete 14-12 Modena. Bednorz erroraccio in diagonale 14-13 Modena, gli umbri si avvicinano. 15-13 De Cecco invasione in difesa. Bednorz in banda vincente. 16-13 Modena. 16-15 Leon a punto con l’ausilio del video check. 17-15 Bednorz a punteggio più due Modena. Muro del dieci gialloblu 19-15 Modena sulle ali dell’entusiasmo. Ace di Mazzone 20-15. 21-17 Christenson errore in battuta. 23-19 Bednorz ace vincente. 24-18 Zaytsev vincente in attacco. 25-18 Anderson porta le squadre al terzo set sul 1-1.

Terzo set 25-20 Perugia - Podrascanin inaugura il terzo set, Modena pareggia subito. Zaytsev vincente in banda 2-2. Bednorz pareggia ancora i conti 3-3. 4-3 ace di Bednorz che spiazza la difesa di Perugia. Zaytsev in banda 5-3 Modena in stato di grazia. Zaytsev murato dalla difesa di casa 5-5. Errore di Lanza a servizio Modena conduce 7-6. Anderson pallonetto out di poco 8-7 Perugia. Atanasijevic chiude un bellissimo scambio 9-8 Perugia. 11-9 Leon ace vincente. 12-9 Lanza mura Zaytsev, Perugia vuole scappar via. 13-10 muro molto fortunato di Bednorz, Colaci errore di piazzamento. 15-11 Lanza puntuale e preciso in banda. Anderson schiaccia out 17-12 Perugia, che vuole tornare avanti nel conto dei set. 18-13 Zaytsev poco concreto. Leon vincente 19-13. 20-14 Anderson battuta a rete, da rivedere. 22-15 pasticcio difensivo di Modena, Perugia ha fretta di concludere il set. Perugia vincente in banda 23-17. 23-19 Bednorz ace vincente. 24-20 Anderson a punteggio. 25-20 e 2-1 Perugia, in attesa del quarto set

Quarto set 25-19 Perugia - Atanasijevic mura Bednorz 1-0 Perugia. Umbri sprecano il 2-0, battuta a rete. Atanasijevic pallonetto 2-1 Perugia. Bednorz in banda 3-2, Modena rincorre. Holt al centro 5-3. 5-4 Christenson mura Lanza. 6-5 Modena a punteggio con lo Zar. 8-5 errore di Bednorz in pipe, ghiotta occasione gialloblu. 10-16 Podrascanin mura nettamente Zaytsev. Proteste vivaci su un attacco perugino, per un presunto tocco, che non c’era 10-7 Perugia, con giallo per Atanasijevic. Anderson ace vincente 10-8. 12-8 Atanasijevic muro fortunoso, entra intanto Pinali. 13-8 Leon ancora a punteggio. Punto vincente di Holt 13-10 e Modena può sperare. Mazzone erroraccio 14-10 Perugia, ace subito dopo di Leon 15-10. 17-11 Podrascanin vincente al centro. 18-11 Lanza comodamente a punto contro un rassegnato Modena. Bednorz batte a rete 19-12, pratica chiusa. 21-13 Lanza pallonetto vincente, Modena inerme. Leon ancora a segno 22-14 Perugia. 22-16 Leon comodamente a punteggio. 22-17 Pinali punto vincente, con la collaborazione sportiva di Leon. Atanasijevic vincente 23-17 Perugia, ad un passo dalla vittoria. 24-19 pallonetto vincente di Leon, Modena in tilt. Podrascanin mura Bednorz 25-19 Perugia, 3-1 nel complessivo. Testa al ritorno di Coppa CEV di giovedì al Pala Panini.

LE PAGELLE - Modena 4

Christenson 4,5, Zaytsev 4, Bednorz 6, Anderson 5,5, Mazzone 4, Holt 4, Rossini 4

INGRESSI: Pinali 5,5

All. Andrea Giani 4