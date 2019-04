Sir Safety Perugia-Azimut Leo Shoes Modena 3-1 | Partita pazza, vincono i padroni di casa

Semifinale comabttuta e in perfetta parità. Il lunedì di Pasquetta si gioca gara 3. Per ora il fattore campo ha contato tantissimo: la prima l’ha vinta Perugia 3-1, mentre venerdì scorso ha vinto Modena 3-2 in un Pala Panini d’altri tempi. Tantissimi duelli e campioni in campo e giocatori di forte personalità. Modena punta alla Finale, ma l'impresa è ardua.

Gli arbitri della gara sono i signori Boris e Bartolini. Ecco i sestetti. Perugia: 15) De Cecco, 14) Atanasijevic, 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 2) Ricci, 13) Colaci. All. Bernardi. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-21 Modena : Urnaut inaugura la partita con una gran pipe. Atanasijevic 1-1. Zaytsev murato 3-2 Modena. Urnaut errore in attacco 5-5. Podrascanin mura con decisione Urnaut, impreciso Tine 6-6. Zaytsev vincente in banda 8-7 Modena. Atanasijevic pallone impossibile 9-8 per i rosso neri. Zaytsev batte out 10-9. Lo Zar si rifà 11-10 per i canarini. Atanasijevic puntualissimo 12-12. Leon sciupone 13-12 Modena. Ace Christenson 15-12. 15-14 Perugia si avvicina, con un po’ di fortuna ! Punto Bednorz, dopo ace Perugia 16-16. Atanasijevic sicuro di sé 18-18. Entra Tillie. Atanasijevic punto vincente 19-19. Lanza ha la meglio sul muro gialloblu 20-20. Urnaut in banda punto tramite il check 21-20 Modena. 22-20 Zaytsev stratosferico. Urnaut vincente in banda 23-21. Atanasijevic muratissimo dagli emiliani 24-21 set point Modena. 25-21 Leon schiaccia out, 1-0 si va al secondo set.

Secondo set 25-17 Perugia : Leon ha la meglio sullo Zar 1-0 per i padroni di casa. Bednorz pareggia 1-1. Doppio ace Atanasijevic 4-1 Perugia. 5-2 Zaytsev batte a rete. 6-3 pipe di Leon, prende l’ascensore. 8-3 Bednorz timido, secondo set Modena parte male. Invasione in attacco di Modena 10-4. Entra Kaliberda. Ace Christenson 10-6. 12-6 Podrascanin strepitoso al centro, Perugia scappa via nel set. 13-7 Leon devastante, nel secondo set funziona tutto per gli umbri. 13-9 malinteso perugino, Modena ne approfitta. Zaytsev punto 14-10. Holt al centro 15-11. 15-12 pasticcio rosso nero, punto per i gialloblu. 17-13 Lanza bellissimo punto, difesa emiliana non può nulla. 17-15 Zaytsev murissima la schiacciata di Leon, Modena non molla. Lanza batte a rete 18-16 ora equilibrio in campo. Errore Modena in schiacciata 22-17 per i padroni di casa. Leon comodo comodo 23-17. 24-17 missile clamoroso di Leon, Modena frastornato. 25-17 Bednorz non in serata, 1-1, si va al terzo set.

Terzo set 27-25 Perugia : Fallo in attacco dei rosso neri 1-0 Modena. Leon 1-1. Leon spreca una buona palla 3-1 per Zaytsev e compagni. Leon errore in battuta 4-1. Urnaut bel diagonale 6-2 bella partita, ma a tratti. 7-3 Urnaut in gran spolvero, mura Leon al centro. 8-3 Holt ace vincente. 9-4 Tine Urnaut al secondo tentativo, punto vincente. 10-4 punto dello Zar, rosso neri in difficoltà. 11-4 Mazzone comodamente a punto. 12-4 fallo in palleggio fischiato a De Cecco. 13-4 Bednorz salta molto alto, pipe vincente ! 14-6 Urnaut batte out. 15-6 errori a fasi alterne in battuta, conduce Modena. 15-8 acce di Atanasijevic. Leon in calo murato 17-8. Holt invasione in difesa 17-9 Perugia non molla. Holt al centro si rifà subito 19-10. Atanasijevic diagonale d’orgoglio 19-12, il palazzo approva l’impegno. Podrascanin vincente al centro 20-14. Lanza a servizio out 21-15 dopo il check. Podrascanin strepitoso ace vincente in stato di grazia 21-17 Perugia si avvicina. Leon punto fenomenale 21-18. 22-19 Atanasijevic decisivo in banda. 23-19 Bednorz punto determinante. Bednorz in banda out dopo il check 23-22, rimontona rosso nera. Bednorz batte a rete 24-23. Vantaggi errore Zaytsev. Holt fa 25-25. 27-25 si chiude con un ace un incredibile terzo set.

Quarto set 25-22 Perugia : Podrascanin va a segno 1-0. Bednorz 1-1. Holt mura Atanasijevic, Modena vuole il tie break. Atanasijevic in banda comodamente 5-2 per gli umbri. Leon ace vincente, Modena letteralmente stordito dopo un terzo set assurdo. 7-2 ace di Leon. 8-5 Ricci vincente, si fa trovare pronto. Punto per Zaytsev e compagni, dopo il check 8-7. Perugia spreca, Modena ritrova il pari. Bednorz in pipe 9-9, equilibrio e qualche errore di troppo. 10-10 Lanza out in battuta dopo il check. Leon diagonale imprendibile 11-10, equilibrio totale ! Leon altezza clamorosa 14-12 Perugia. Bednorz batte a rete 15-13. 16-13 Bednorz erroraccio. Holt batte a rete 17-14, Perugia punta alla chiusura della partita. 18-15 Leon ennesima altezza siderale, punto ai padroni di casa. 19-16 monologo di Leon, sempre imprendibile. 20-18 Ricci decisivo al centro, punto pesantissimo. Zaytsev batte a rete 21-19 Perugia controlla sul finale. 21-20 Bednorz a punto. Holt al centro 22-21 Perugia. Atanasijevic vincente in banda 23-21. 24-21 difesa gialloblu pasticcia match point per gli umbri. Zaytsev non ci sta 24-22. 25-22 Leon chiude la partita volando in cielo, 2-1 per gli umbri, ma c’è da giocare gara quattro al Pala Panini, è ancora lunga…

LE PAGELLE - Modena 5,5

Christenson 5, Zaytsev 5,5, Urnaut 4,5 Bednorz 4,5, Mazzone 5, Holt 5,5 Rossini. 5,5

INGRESSI: Tillie 5,5 ; Kaliberda 5,5, Anzani s.v

All. Velasco 5