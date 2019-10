Gas Sales Piacenza-Leo Shoes Modena 0-3 | Il derby è gialloblu

Archiviato il 3-0 all’ esordio contro Padova, Modena scende in campo per la seconda di campionato. Derby interessante con Piacenza in programma al Pala Banca di Piacenza di sabato pomeriggio alle 18:00. I biancorossi, neo-promossi, hanno perso la prima con un sonoro 3-0 in casa della Lube e vogliono rialzare la testa, proprio. Il nuovo Modena targato USA vuole bissare il risultato e tornare a casa a mani piene. Gli arbitri della gara sono i signori Santi e Simbari.

Le formazioni - PIACENZA: 4) Cavanna, 20) Nelli, 8) Kooy, 12) Berger, 21) Krsmanovic, 7) Stankovic, 2) Scanferla. Riserve 10) Paris, 3) Fei, 9) Botto, 6) Yudin, 14) Tondo, 1) Copelli, 15) Fanuli. MODENA: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1 )Anderson, 12) Holt, 18) Mazzone, 7) Rossini. All. Giani

Primo set 24-26 Modena: si comincia alle 18:00 a Piacenza. Atmosfera bellissima, dominano i colori bianco rossi, modenesi applaudono con la solita sportività. Stankovic al centro su difesa bianco rossa 1-0. Bednorz pareggia in pipe 1-1. Berger batte a rete 2-2. 4-2 Holt controlla in difesa, break Modena. Zaytsev ace vincente 6-3. Errore Krsmanovic dal servizio 7-4 Modena. 8-5 muro USA Holt-Anderson 8-5. Kooy vincente 7-9 Piacenza rincorre Modena. Nelli poderoso in banda 10-8. Krzamanovic 12-11 doppio ace di Kooy, Piacenza sorpassa i canarini. Zaytsev risponde a Kooy ace 13-13. 15-14 indecisione emiliana in attacco, punto per i padroni di casa. Nelli doppio ace 17-14, Piacenza in controllo. 19-16 invasione bianco rossa, Modena sospiro di sollievo. 21-16 Piacenza prende il volo con Kooy, Modena impacciato e confuso. 22-18 Anderson in pipe. 22-20 Mazzone e Bednorz avvicinano Modena. Bednorz pallonetto 23-22 Piacenza. 24-24 sprechi sul finale, vantaggi. Bednorz chiude il primo set 26-24.

Secondo set 21-25 Modena : Anderson inaugura il secondo set 1-0. Stankovic al centro 1-1. Mazzone al centro 3-1. Ace Anderson 4-1, inizio di set convincente. Kooy spreca in pipe 6-1 Modena. Mazzone ancora a punto 7-2. Holt distratto in banda 7-4. 10-4 Zaytsev ace vincente. 10-6 questa volta lo Zar è impreciso. 12-7 Zaytsev strepitoso in banda. Mazzone puntuale al centro 13-8 controllo. Anderson errore in battuta 14-10 Modena. Mazzone batte out 15-11 dopo il video check. Bednorz positivo in banda 16-11, Piacenza a fasi alterne. Anderson più che sufficiente 17-12 Modena. Berger decisivo sul muro modenese 18-13. Piacenza decisiva e fortunosa al centro 19-14 Modena. 21-15 Bednorz errore in pipe. 21-17 Fei in banda, tra gli applausi del pubblico di casa. Bednorz subisce un punto 22-18, Piacenza non molla i canarini. 23-19 Piacenza torna su con il gioco in banda 23-19. 25-21 Modena chiude un bel secondo set.

Terzo set 18-25 Modena : Stankovic al centro 1-0 Piacenza. Mazzone pareggia i conti. Anderson tre ace di fila 5-1 Modena. Mazzone al centro 6-2. Berger batte a rete 7-3 Modena. Zaytsev in banda 8-4 controllo giallo blu. Piacenza errore in banda 10-4. Bednorz ace grazie al check 11-4. Stankovic muro vincente 11-6 Piacenza non molla. Kooy decisivo 12-7, momento positivo dei bianco rossi. 14-8 errore Piacenza in battuta. 15-10 Bednorz gran bordata su Fei. 16-10 Holt al centro preciso. Bednorz batte out 16-11. Bednorz positivo dopo un momento difficile 17-11. 18-13 punto fortunoso Piacenza, incomprensione difensiva modenese. Stankovic batte out 20-14. 21-15 Zaytsev vincente per chiudere la pratica. 22-15 Holt positivo in difesa. 23-16 Modena, Piacenza disattento a servizio. 25-18 Modena che controlla sul finale.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Zaytsev 7, Bednorz 6, Anderson 7, Holt 6, Mazzone 6,5, Rossini 6.

Nessun ingresso

Giani 6,5