LPR Piacenza-Azimut Modena 3-2 | I gialli perdono il derby dopo una vera e propria maratona

Quarta giornata di ritorno di serie A volley: si gioca il derby d'Emilia Piacenza-Modena. Nell'ultima giornata Piacenza ha perso 3-1 a Perugia, mentre Modena, parecchio spuntata, ha espugnato 3-2 Monza. Gli arbitri della gara sono i signori La Micela e Pozzato. Ecco i sestetti. Piacenza: 9 ) Baranowicz, 14 ) Fei, 3 ) Parodi, 7) Marshall 4 ) Alletti, 12 ) Yosifov, 6) Giuliani All. Giuliani. Modena: Bruno, Van Garderen, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Bossi, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 29-27 : Fei primo punto in banda 1-0. Mazzone pareggia i conti 1-1. Parodi batte out 2-2. Marshall di potenza 3-3. Urnaut in banda 4-4. Bossi al centro puntuale 5-5. Fei decisivo 7-6 per i padroni di casa. Urnaut schiaccia out 9-6. 10-7 Alletti primo tempo. Mazzone puntuale 11-9. 13-11 N'Gapeth alza di piede per Urnaut, Modena sotto di un break ! 13-13 errore di Fei al centro, parità. 14-14 N'Gapeth in banda. 15-15 Fei in palla. 17-15 ace di Yosifov. 18-15 muro di Baranowicz su N'Gapeth. 19-16 invasione di N'Gapeth. 20-17 Alletti murato da Mazzone. 20-19 muro di Mazzone di nuovo su Alletti. N'Gapeth comodo comodo è parità ! Marshall mura N'Gapeth 22-20 per i biancorossi. 22-22 invasione di Piacenza in attacco. Alletti batte out 23-23. Si va ai vantaggi. 25-25 attacco out Piacenza. Esce Bruno per Jennings. 26-26. 27-26 Piacenza, Bruno inciampa. 28-27 punto Fei. 29-27 si chiude il primo set infinito...

Secondo set 17-25 : N'Gapeth batte a rete 1-0 Piacenza. Alletti pallonetto break biancorosso. Urnaut 2-2. Parodi punto 3-3 dopo il video check. 5-4 Van Garderen non può nulla su Fei. 7-5 Bossi vincente al centro, ed è break ! 9-6 muro di Mazzone su Fei. Mazzone murissimo su Marshall 10-6 per i gialli. 12-6 vincente del nove emiliano. 13-8 bel punto di Fei. 15-8 muro di Bossi su Clevenot. 16-8 Van Garderen decisivo, set in controllo per gli ospiti. Baranowicz batte a rete 17-9. Clevenot ace vincente 11-17. N'Gapeth 18-12 Modena. 18-13 Fei conclude una bellissima azione ! 20-13 ammonito Baranowic per proteste. Mazzone vincente 22-14 set vicino alla conclusione. 23-15 Urnaut vincente. Entra Argenta per Van Garderen. Urnaut chiude il secondo set 25-17 Modena.



Terzo set 22-25 : Ace di Baranowicz 1-0. N'Gapeth in banda 1-1. Ace di Clevenot 3-1. Fei murato da Urnaut 3-3. Yosifov primo tempo 6-4. 7-6 primo tempo di Bossi, Modena ad un soffio ! 8-7 Fei alle stelle. N'Gapeth pareggia i conti 8-8. Clevenot out 9-8 Modena avanti. 11-9 bel punto di Modena con un'ottimo salvataggio di Rossini. 13-10 bel punto di N'Gapeth. Urnaut di finezza 14-11. Fei batte a rete 15-12 Modena. Invasione a Clevenot 16-12. Urnaut si ripete 17-12. 18-13 Bossi al centro ! 19-15 Piacenza batte out. Urnaut vincente 20-16. 20-18 muro ai danni di N'Gapeth. Mazzone puntuale 21-18 Modena. Van Garderen out 22-20. N'Gapeth in pallonetto 23-20. Entra Argenta. 24-21 la difesa biancorossa non può nulla, set point. Modena esulta per la conquista del set con thriller 25-22 con l'ausilio del video check. Si va al quarto set.

Quarto set 25-23 : N'Gapeth subito decisivo 1-0. Fei errore in banda break Modena. Clevenot preciso 2-2. Ace di N'Gapeth 4-2. N'Gapeth buona pipe 5-2. 6-3 Van Garderen chiude un bello scambio. Clevenot out in banda 7-4 Modena. 7-6 Urnaut murato da Fei. Van Garderen pipe 9-7 break ospite. 10-7 ottimo diagonale di N'Gapeth. 11-9 Fei batte a rete. 12-11 Clevenot. 14-12 punto di Van Garderen. 14-14 pasticcio Modena in attacco è parità ! Urnaut batte out 15-15. Alletti batte a rete 16-16. 17-16 vincente di N'Gapeth. 18-17 pallonetto di N'Gapeth. Van Garderen out 19-18 Piacenza, set combattutissimo. 20-19 muro di Mazzone. Yosifov ace 21-20 biancorossi. Clevenot vincente 22-20. Alletti vincente 23-21 Piacenza. Entra Jennings. Clevenot c'è 24-21, set point Piacenza. 25-23 si va al tie break.

Tie break 15-12 : Punto Fei per merito del video check 1-0. Battuta Baranowicz out 1-1. 2-1 errorissimo di Mazzone al palleggio. 3-1 Marshall mura Urnaut. Urnaut 4-2. Ace di Bruno 4-3. Mazzone al centro 5-4. Entra Argenta. 5-5 ace di N'Gapeth. 7-5 ace di Fei. Entra Holt per Bossi. 7-7 Urnaut. Pasticcio attacco biancorosso 8-7 Modena al cambio campo. 9-8 Baranowicz punto del sorpasso. Urnaut 9-9. Entra Argenta e punto Urnaut 10-9 Modena. 11-10 Modena errore a servizio Piacenza. Clevenot punto del pari 11-11. Marshall punto del sorpasso 12-11. Urnaut errore gravissimo in banda 13-11 Piacenza. Clevenot 14-12 match point Piacenza. 15-12 Piacenza la chiude dopo due ore e mezza di gioco e si aggiudica il derby d'Emilia, Modena si distacca dalle prime due, ricordando che è priva di Sabbi, ingresso di Holt sul finale di match.

LE PAGELLE - Bruno 6 ; Urnaut 5 ; N'Gapeth 6,5 ; Van Garderen 5 ; Bossi 5,5 ; Mazzone 6 ; Rossini 5,5. All. Stoytchev 5