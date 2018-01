Sci di fondo, gli atleti di Lama Mocogno in Val di Fiemme per il 35° Skiri Trophy XCountry

Quello appena conclusosi è stato un week end positivo per lo sport e l’accoglienza emiliana made in Lama Mocogno grazie alla partecipazione dell’associazione sportiva Olimpic Lama e del Centro Fondo Piana Amorotti al 35° Skiri Trophy XCountry, il prestigioso evento organizzato da GS Castello Fiemme che sabato 20 e domen ica 21 gennaio ha accolto in Val di Fiemme oltre 1000 giovani campioni dello sci di fondo con la presenza di 7 nazioni e 13 regioni.

Ottime prestazioni per gli atleti delle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi dell’Olimpic Lama asd, che si è classificata al 17° posto su 92 società in gara.

“Un buonissimo risultato che ci rende molto orgoglioso dei nostri ragazzi – commenta Federico Barbieri, presidente Olimpic Lama – ma anche dei nostri maestri, tutti appassionati e animati da una forte volontà di formare sia fondisti eccellenti che persone di grandi valori”.

Tra i tanti risultati positivi ottenuti dagli atleti dell’Olimpic Lama nelle due giornate di gara sono da segnalare due ottimi piazzamenti: la 7° posizione nella categoria Baby maschile del promettente Alessandro Tazzioli (2008) e la 25° posizione di Valentina Barbieri (2 002) nella categoria Allievi femminile.

Due giornate di divertimento e sport che sono valse come ottima vetrina per il Centro Fondo Piana Amorotti delle Piane di Mocogno, struttura votata alla sci di fondo e sede dell’asd Olimpic Lama: durante Skiri Trophy il comitato promotore del Centro Fondo ha avuto la possibilità di presentare ad un vasto pubblico la 3° edizione del Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo, in programma sabato 3 e domenica 4 febbraio presso il Centro Fondo.

“La partnership con Skiri Trophy è stata un’importante vetrina per il Trofeo - spiega Barbieri – perché siamo riusciti ad interfacciarci direttamente con le società impegnate nello sci di fondo. Una bella opportunità ampliata dalla nascita della Combinata Skiri-Pinocchio, un’iniziativa che permette di premiare i “vincitori dei v incitori” unendo le classifiche delle due manifestazioni e contribuisce ad elevare il Trofeo tra gli eventi più prestigiosi per i giovani fondisti d’Italia”.

La presenza in Val di Fiemme è stata un’ottima opportunità anche per far conoscere ad un vasto pubblico l’offerta turistica del territorio di Lama Mocogno e delle Piane di Mocogno, terre immerse nella natura da sempre mete ideali per escursionismo, sport invernali ed enogastronomia.

“Siamo molto felici di far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone quelle che sono le ricchezze del nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco di Lama Mocogno Fabio Canovi. “La nostra cittadina è da sempre legata allo sci di fondo, non potevamo quindi mancare ad un evento dove si celebra questa nobile ed antica disciplina sportiva. Lama Mocogno è pronta ad accogliere i partecipanti del Trofeo con tutta l’ospitalità c he ci contraddistingue, fatta di natura, paesaggi incontaminati, aria pura e ovviamente sapori genuini e tradizionali. L’appuntamento dunque – conclude il sindaco – è per sabato 3 e domenica 4 febbraio alle Piane di Mocogno con un weekend di festa e agonismo, tanto divertimento e buon cibo firmato Pinocchio Sugli Sci di Fondo!”