Pioggia di Medaglie per l'Accademia Taekwondo Modena all'Open di Busto Arsizio

Grande Prestazione per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena che, guidati dal Maestro Andrea Rocciola e dal Maestro Federico Guerrieri, al VI°Open New Star Fight svoltosi a Busto Arsizio hanno conquistato ben 14 medaglie.

L'Accademia Taekwondo Modena ha infatti schierato 15 atleti alla competizione lombarda dai più piccoli di 5 anni fino alla squadra Senior.

Pioggia di premi quindi per l’Accademia modenese che ha visto Malak El Koudri nella categoria -29 Kg, conquistare l’oro.

Argento poi per Marius Condrat e Alex Ragusa nella squadra Cadetti/Esordienti e anche per Branly Soliz, Vittorio Claudi , Matilde Sacerdoti e Aleksandra Righi nella squadra Junior/Senior. Tutti atleti all'esordio agonistico che vincono i combattimenti preliminari e autori di combattimenti in finale punto a punto con avversari più esperti di loro senza mollare mai ma combattendo con grinta e caparbietà.

Bronzo per Cristian Alotta, Hajar El Koudri, Alice Marchionna nella squadra Cadetti/Esordienti che vincono gli incontri preliminari. Bronzo anche per Daniele Uccheddu tra i Cadetti nelle cinture verdi-blu, al rientro agonistico dopo un periodo di assenza. Infine bronzo anche per Gerard Cipriano, Cielo Soliz e Federico Melloni tra gli Junior che non riescono a dare il meglio di se in semifinale , ma combattendo con ottima qualità tecnica e tattica.

Sfiora il podio David Sviridov, che dopo un incontro entusiasmante finito in pareggio, perde la medaglia di bronzo al GP di un solo punto ma disputando un combattimento spettacolare.

Molto Soddisfatti i Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrieri della prestazione dei propri atleti, molti all'esordio agonistico.

I Prossimi appuntamenti per l' Accademia Taekwondo Modena Saranno il 30 novembre a Modena Fiere con una Dimostrazione e Lezione Open per tutti e soprattutto l' 8 dicembre con la partecipazione di tutti gli agonisti al Campionato Regionale Emilia Romagna 2019