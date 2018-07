La Polisportiva Corassori conquista la medaglia d'oro nel 10 WKC European Cup

Due modenesi della Polisportiva Corassori alla conquista della medaglia nel 10 WKC European Cup, partiti con la Delegazione Italiana della Fiam (Federazione Italiana Arti Marziali) accompagnati dal Dirigente Federale e loro Maestro Manuela Negrini e l’arbitro Internazionale Giuseppe La Barbera rientrano vincitori. La manifestazione si è svolta tra il 22 e il 24 giugno a Resita, in Romania.

Ciro Costanzo classe 2004 inizia la disciplina del Karate alla giovanissima età di tre anni seguito nel percorso dai Maestri Vincenzo Ferrara e Manuela Negrini passa dalla Polisportiva Sorbara alla Corassori per specializzarsi sull’agonismo. In fortissima crescita conquista in quest’importante kermesse 2 ori nel kata individuale (Stile e Rengokai) e un oro nella gara a squadre di kata (forme) con il compagno di palestra Alessandro Montorsi e il ligure Lorenzo Callegari; ed un argento nel combattimento (Kumite) a squadre insieme all’amico Alessandro Montorsi e al romano Diego De Santis.

Alessandro Montorsi classe 2002 inizia la pratica a sei anni presso la Polisportiva Corassori atleta sempre attento e pronto a imbarcarsi nell’avventura ha un percorso tecnico impeccabile che aggiunto alla sua grande forza di volontà e al lavoro duro ha dato il risultato sperato: due argenti nei kata individuale e uno oro nel kumite oltre alle due medaglie di squadra.

Il Maestro Negrini dice: “Ogni trasferta è un banco di prova e una fonte inestinguibile di emozioni il bilancio di questo campionato internazionale è ottimo, oltre ad ogni aspettativa, rientrare a Modena con ben nove medaglie e una conferma di qualifica di Referee Internazionale è grande risultato e una conferma che la Corassori nella persona dei propri insegnati sta lavorando con perizia per sviluppare giovani campioni che oltre ai meriti sportivi possano cresce in un ambiente sano, motivante ed educativo”. Soddisfazione e felicità sono le parole più azzeccate per descrivere questa esperienza.

