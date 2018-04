Club La Meridiana, via alle pre-qualificazioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia

A partire da sabato 7 aprile il Club La Meridiana di Casinalbo ospiterà, per il quarto anno consecutivo, la manifestazione tennistica più particolare nel suo genere, le pre qualificazioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia. Arricchite dal ricordo del noto imprenditore modenese, Stefano Antichi, scomparso prematuramente nel 2009, questa manifestazione è ormai diventata un fiore all’occhiello per la Federazione Italiana Tennis e un appuntamento molto atteso per tutti gli atleti e gli appassionati di tennis.

I numeri di questo torneo parlano chiaro e nonostante siano trascorsi già 6 anni dalla sua inaugurazione, le pre qualificazioni continuano a superare di anno in anno i record di partecipazione. Le novità 2018 derivano dall’inserimento di una quarta fase di qualificazione per i giocatori di Classifica più bassa (formula TPRA) ed altre wild card in base ai migliori 5 piazzamenti ottenuti, per accedere alla fase finale (che si disputerà a Roma) dando la possibilità, a chi non si è aggiudicato una tappa regionale o non è stato finalista in una delle tappe con maggior partecipazione, una chance per rientrare in gioco.

Le gare in programma sono: singolare e doppio femminile che si disputeranno tutti i giorni a partire dalle 15:00 e di domenica a partire dalle ore 9:00. La competizione terminerà sabato 21 aprile. Le iscrizioni terminate ieri, giovedì 5 aprile, alle ore 12:00 per le giocatrici di terza categoria e lunedì 9 aprile alle ore 23:00 per le atlete di prima e seconda categoria. In questo momento l’entry list è composta da circa 100 giocatrici nella gara di singolare, di cui 40 circa di seconda categoria e da 14 coppie di doppio, ma i numeri non sono ancora definitivi.

Durante la conferenza stampa tenutasi presso la villa settecentesca del Club La Meridiana, i presenti sig. Andrea Dondi, delegato del Coni Point Modena ed il dott. Mario Agati, assessore alla cultura del Comune di Formigine, si sono trovati in sintonia sul come l’evento possa essere un’occasione unica per le partecipanti o, per meglio sfruttare il termine usato da entrambi, sul come quest’occasione possa essere un sogno. Attraverso questo evento, infatti, il Club non solo avvicina giocatrici provenienti dalle province al tentativo di raggiungere una grande avventura agli Internazionali di Roma, ma amplia anche l’offerta di sport per i ragazzi e le ragazze che nei prossimi giorni andranno ad assistere; lo spettacolo non vuole proporre grandi campioni, ma la passione ed il sogno nel cassetto che le giovani protagoniste hanno di raggiungere la qualificazione.