Sassuolo, Boateng: "Sono felicissimo di essere qua. A convincermi è stato De Zerbi"

Questo pomeriggio è stato presentato Boateng che si è dichiarato entusiasta della scelta fatta: "Sono contento ed è un onore per me essere in questa società - ha esordito il centrocampista -. E' andato tutto molto veloce, ma sono veramente felice di essere qui. Ho incontrato il mister e la squadra, voglio iniziare a lavorare e a fare bene. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Sassuolo. Il progetto mi ha fatto tanta impressione e a convincermi alla fine è stato mister De Zerbi che mi ha chiamato più volte per chiedermi di venire qua, ha detto che dovevamo lavorare insieme e mi ha convinto. Abbiamo fatto anche una bella cena con altri dirigenti e ho capito che questa è una società seria e simpatica, anzi, la squadra più simpatica della Serie A".

Come sempre è emerso il discorso problematico legato al pubblico, che non ha mai preso il via definitivo per i neroverdi, nonostante i grandi successi: "Io non guardo a quante persone vengono allo stadio - ha detto il nazionale ghanese -, nella mia scelta ha pesato il fatto che questa è una squadra giovane a cui avrei potuto portare esperienza e qui si è sempre giocato un buon calcio in stile spagnolo. Giocare contro i neroverdi è sempre stato difficile e secondo me De Zerbi è il miglior allenatore per questa squadra perché a lui piace tenere palla e giocare. Dovevo averlo già come allenatore in passato al Las Palmas, poi lui non è venuto e sono stato triste per questo perché lo stimo tantissimo, è una brava persona e non è possibile che tutti parlino bene di lui: questo perché fa cose incredibili sul campo".

Su eventuale modulo e posizione in campo: "Io sono dispobibile anche a giocare in porta, giocare in Serie A mi piace tantissimo e sono contento di essere di nuovo qua. Non dico dove arriveremo, è troppo presto, ma ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile. Io in Italia mi sento a casa e sono venuto via dalla Germania come campione, questo è importantissimo per me. Mi hanno detto tutti che si mangia benissimo qua, non c'è una persona che non me lo abbia detto. Quando ho detto che sarei andato a vivere a Modena mi hanno chiesto tutti se sapessi come si mangia bene qui. Io ho risposto che sono venuto qua per giocare a calcio, non per aprire un ristorante - ha scherzato Boateng -. Se verrà Cristiano Ronaldo in Serie sarà importante per tutti e per tutto il campionato, giocare contro di lui sarebbe bellissimo".