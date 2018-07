Modena Fc 2018, ecco le divise per la prossima stagione

Sono state svelate questa mattina presso la Sala Stampa dello Stadio Braglia le divise ufficiali che la squadra canarina indosserà nelle competizioni della prossima stagione di Serie D. La neonata società gialloblu, per questa sua prima avventura sportiva ha stretto una partnership con l'azienda Kappa per la fornitura del materiale tecnico.

Stamane, dunque, il Presidente di Modena F.C. 2018 Carmelo Salerno, il Responsabile Marketing Simone Palmieri e il Responsabile Kappa4team.com Matteo Monaco hanno mostrato in anteprima le tre uniformi, che ripercorrono la tradizione degli ultimi anni, differenziandosi nelle tonalità di giallo per le gare casalinghe e di blu o bianco per le sfide in trasferta.

Al netto del gusto - che è e rimarrà sempre personale - sulle nuove maglie e sui pantaloncini spiccano due strisce orizzontali in cui si ripete l'hashtag #FinalmenteIlModena. Altra novità cui i tifosi dovranno abituarsi sarà l'assenza dello stemma ovale che ha contraddistinto per molti anni le divise gialloblu, sostituito dal logo MFC.