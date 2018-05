Prima uscita ufficiale, il nuovo Modena Calcio accolto in Municipio

“La città ha accolto con favore la rifondazione del Modena calcio, come testimonia anche il positivo incontro allo stadio Braglia con quattrocento tifosi. Ora è necessario lavorare per agevolare al massimo la ripartenza per la stagione 2018/2019”. Lo ha detto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che, con l’assessore allo Sport Giulio Guerzoni, ha accolto oggi, venerdì 25 maggio, in Municipio i promotori di Pro Modena, Romano Amadei, Romano Sghedoni, Carmelo Salerno e Doriano Tosi, accompagnati dall’avvocato Alberto Lotti, nel primo incontro ufficiale dopo la conclusione dell’indagine conoscitiva.

I passi necessari perché la nuova società possa essere subito operativa sono stati al centro della discussione che si è concentrata in particolare sulle modalità di utilizzo dello stadio Braglia. Il Comune inoltre sosterrà la società nella richiesta alla Figc per l’iscrizione diretta alla serie D.