Golf, il 17 giugno oltre duecento giocatori per la Pro-Am “Città di Modena”

Anche per questa stagione 2018,si rinnova l’appuntamento che tutti aspettano per vedere da vicino i migliori professionisti italiani sfidarsi sul green di Colombaro. “Il nostro circolo - spiega il vice presidente del Modena Golf Enrico Spagnoli - accoglie i professionisti provenienti da tutta Italia per dare vita alla quattordicesima edizione della “Pro Am Città di Modena”. Si tratta di una manifestazione molto prestigiosa, che colloca il nostro club fra i più importanti e affascinanti del nostro Paese e che porta a Modena tantissimi atleti di ottimo livello.

La Pro Am, racconta la maestra del circolo Anna Nistri, segna in ogni stagione un punto fermo per ogni circolo che si rispetti: la complessa organizzazione, la messa a punto dei campi, la qualità del servizio offerto, sono sempre stati punti fermi del nostro club.

“Da parte mia va un sincero ringraziamento al lavoro svolto dalla segreteria e da tutti i nostri preziosi collaboratori - spiega Davide Colombarini segretario del circolo – sia nella ricerca e nel reperimento dei partner, sia per la qualità dei partecipanti che si prevede come di consueto elevata, sia per la messa a punto del nostro campo di gioco. Insieme, un affettuoso in bocca al lupo a tutti i nostri soci che, ancora una volta, avranno l’opportunità di appaiare i giocatori professionisti nel corso della giornata con l’obiettivo di completare al meglio il percorso delle diciotto buche. La formula infatti, che associa nello stesso team il professionista agli appassionati, consentirà ancora una volta ai nostri soci di carpire da vicino i segreti di chi ha fatto della nostra passione, il gioco del golf, una professione bellissima".

Saranno 53 le squadre al via, più della passata edizione, per un totale di oltre 212 giocatori. Fra i nomi dei professionisti al via troviamo: Nicolò Quintarelli, Gregory Molteni, Marco Crespi, Joon Kim, Veronica Zorzi e Andrea Maestroni. Moltissimi i modenesi già iscritti. E per tutti la possibilità di vedere da vicino il grande golf poichè il circolo sarà aperto tutto il giorno gratuitamente.