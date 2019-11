Pro Vercelli - Carpi 1-0 | Carpi, a Vercelli riso in bianco. Addio coppa

Il “Piola” di Vercelli non è amico del Carpi, che perde 0-1 con le “bianche casacche” e dice addio alla Coppa. Alla squadra di Gilardino basta un gol di Varas all’8’ per artigliare la qualificazione agli ottavi e battere un Carpi imbottito di riserve ed incapace di creare occasioni per rimettere in discussione il risultato. A parziale scusante per la squadra di Riolfo il terreno di gioco in erba sintetica al quale i biancorossi si sono adattati a fatica. L’attacco sperimentale ha fallito la “mission”, rimanendo all’asciutto.

A fine gare il tecnico biancorosso non ha molti rimpianti: “Pur cercando di onorare l’impegno, oggi era importante innanzitutto non farsi male e preservare gli uomini da infortuni che su questo terreno sono all’ordine del giorno. Ho offerto minutaggio ed opportunità a chi ha giocato meno o praticamente mai, starà a chi è stato impiegato oggi trovare spazio anche in futuro. Ho anche dovuto adattarmi a qualche situazione, non tutti erano al meglio. C’abbiam provato, è andata male, pazienza, ci concentriamo sul campionato”. Che per il Carpi si chiama Vicenza, stadio “Menti”, contro l’Arzignano (domenica prossima alle 17.30). Solito modulo per Riolfo: 4-3-1-2, con Zerbo dietro Mastaj e Carletti. Da Simonetti (schierato esterno a sinistra), Fofana e Boccaccini le uniche note liete di un pomeriggio grigio.

IL TABELLINO

GOL: 8’ Varas.

PRO VERCELLI (4-3-3): Saro; Iezzi, Auriletto, Carosso, Volpe (46’ Foglia); Merio, Grossi (83’ Zaffiro), Varas (46’ Erradi); Della Morte, Ciceri, Romairone (46’ Russo). All.: Gilardino.

CARPI (4-3-1-2): Rossini (91’ Celeste); Clemente, Varoli, Boccaccini, Simonetti; Maurizi 46’ Van der Heijden), Fofana (87’ Maroni), Carta; Zerbo; Carletti (75’ Tommasone), Mastaj. All.: Riolfo. Arbitro: Nicolini di Brescia (assistenti Galimberti e Conti di Seregno).

Note: ammoniti Varas, Simonetti, Gilardino, Russo, Grossi, Clemente, Merio. Recupero 4’, 4’.