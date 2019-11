Arzignano-Carpi, probabili formazioni | Il Carpi fa gli scongiuri, l'Arzignano non ha mai vinto in casa

È una di quelle partite da prendere con le classiche pinze. Il Carpi è di scena a Vicenza (17.30) sul campo della matricola Arzignano che "in casa" non hai mai vinto. Proprio come l'Imolese due settimane fa, quando i biancorossi incassarono due "eurogol" in un secondo tempo da incubo dopo un'ora di assoluto dominio. Riolfo tuttavia pensa positivo, confidando in un esito diverso stasera a Vicenza, pur considerando le difficoltà del match contro un'avversaria che - come lui stesso dice - "ha messo in difficoltà molti, gioca un buon calcio, è organizzata e non manca di elementi di esperienza".

Tuttavia la classifica dei giallazzurri piange in virtù dei diversi, forse troppi, pareggini, spesso vittorie mancate per un nulla. Non è stato così a Fano domenica scorsa, allorquando la squadra di Colombo ha ottenuto un 2-0 molto importante nello scontro diretto con i marchigiani. Che Carpi sarà al Menti? Riolfo ha in mente Jelenic dietro Vano e Biasci, con arretramento di Saric in mediana e il "sacrificio" di Carta. In buona sostanza è il Carpi che le ha suonate per benino al Ravenna domenica scorsa. Un "undici" a trazione anteriore, ma nel contempo molto equilibrato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARZIGNANO (4-3-1-2): Tosi; Tazza, Bigolin, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero; Ferrara; Rocco, Cais. All.: Colombo. CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Lomolino; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci. All.: Riolfo. Arbitro: Ricci di Firenze.